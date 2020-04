La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, adelantó que se permitirá la aplicación de la figura legal del otorgamiento de licencia sin goce de haber, pero bajo determinadas condiciones, privilegiando el diálogo entre empleadores y trabajadores.

De aplicarse esta figura -subrayó- el pago de las prestaciones de salud serán asumidas íntegramente por el Gobierno.

“Con el paso de los días, hemos ido encontrando dificultades para que se mantengan las medidas laborales dictadas en una primera etapa como el trabajo remoto, la licencia con goce de haber, entre otras, cuando nos encontramos ante negocios pequeños o actividades que en definitiva no van a poder operar en el corto o mediano plazo. En esos casos, estas primeras fórmulas de solución han entrado en revisión, por la fuerza de los hechos que están marcados por el cierre de actividades y las dificultades que se reanuden en el corto plazo”, explicó en Canal N.

“En ese sentido, el Consejo de Ministro ha venido discutiendo la posibilidad de conceder a las empresas y a los trabajadores, privilegiando el diálogo entre unos y otros que la suspensión perfecta sea una posibilidad, pero que en ningún caso esta posibilidad sea abierta o discrecional, sino que esta acotada a condiciones en la que justamente esta inviabilidad económica es seria y grave y lo justifica, pero también garantizando que los trabajadores no se vean perjudicados interrumpiendo las prestaciones de salud, incluso el apoyo de carácter económico mientras dure el tiempo que está suspendido el vinculo”, agregó.

Consultada sobre la propuesta de la Confiep para que la suspensión perfecta de labores sea hasta por 180 días cuando la figura legal es hasta 90 días, la titular de Trabajo rechazó esta sugerencia.

“Claramente no estamos recogiendo ese planteamiento. El esquema es -en primer lugar- privilegiar el acuerdo entre trabajadores y las empresas para adoptar cualquier medida que pueda garantizar la permanencia del vínculo. En los que casos que haya afectación económica porque la naturaleza de las actividades no permite la licencia con goce de haber ni la compensación horaria, estoy pensando en los servicios turísticos por ejemplo”, detalló.

“Si no es posible que se garantice la continuidad del vínculo con la respectiva remuneración excepcionalmente se está habilitando la suspensión perfecta. No puede exponer a las empresas a obligaciones sin contrato de trabajo efectivo, pero tampoco los trabajadores pueden quedarse sin desprotección. Por lo que una vez más como Gobierno está comprometido para garantizar el apoyo de las prestaciones de salud y que los trabajadores puedan tener ingresos, esa es la lógica del acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros. La legislación ofrece otras opciones para enfrentar situaciones críticas. La primer opción es la preservación de los empleos y que no se verá afectado las prestaciones de salud”, remarcó.

En esa línea, dijo que el pago de los prestaciones de salud de los trabajadores cuyas empresas apliquen a la suspensión perfecta será asumida por el Gobierno. “ Asumiríamos el pago de los beneficios sociales ” , afirmó.

En otro momento, recordó que el bono S/ 380 también está pensando también para profesionales independientes. “Continuamos identificando a segmentos que son vulnerables”, puntualizó.

-Vacaciones en cuarentena-

La ministra dijo también que cabe la posibilidad del adelanto de vacaciones durante la etapa de cuarentena en común acuerdo entre el trabajador y el empleador para compensar este tiempo de paralización de labores. “El paquete sobre el cual estamos trabajando va a privilegiar el acuerdo entre trabajadores y empleadores, si es que es una vía que satisface a los trabajadores y empleadores”.

Por último, Cáceres detalló que de acuerdo a información oficial al mes de marzo cerca de 80,000 contratos a plazo fijo que no han sido renovados.

“Lo que la planilla electrónica ha reflejado para el mes de marzo es alrededor 80,000 contratos a plazo fijo que no han sido renovados. Esta cifra se está comparando con el mes de marzo del 2019, claramente este es un número mayor, pero todavía estamos a la espera del resultado del número de empresas que se acogieron al conjunto de medidas que el Gobierno ha dictado para otorgarlos liquidez, como por ejemplo el subsidio al 35% de la planilla para trabajadores que ganen hasta S/ 1,500”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR