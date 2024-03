Durante el ciclo de charlas organizadas por la Pacífico Business School (PBS) y Gestión acontecido el miércoles 5 de marzo se abordó la importancia de la igualdad de género en las organizaciones, a puertas del Dia Internacional de la Mujer. En la charla Natalia Manso, profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, recordó que promover la diversidad implica la presencia de profesionales de diversas edades, géneros, regiones, creencias e ideologías, entre otros.

Agregó que un estudio de Mckinsey realizado en 1,200 empresas, en 200 países, reveló que las empresas con una mayor participación femenina tenían un rendimiento económico (retorno sobre los activos) 11% superior, mientras que las empresas con menos mujeres en su planilla tenían un retorno 11% inferior. Este estudio data 2022. “Las empresas que no estén viendo las ventajas de tener una organización diversa, están perdiendo una oportunidad de mercado y de negocio”, comentó.

En materia de género, acotó que otro estudio de Mckinsey sobre este tema, detalló que si se llegará a la perfecta paridad “el mundo ganaría US$ 28 billones más”; en cambio, si cada país fuera paritario se inyectarían US$ 12 billones en 10 años, “es como duplicar el aporte actual de las mujeres; pasarían aportar el doble a la economía”. La experta acotó el 75% del trabajo mundial es realizado por mujeres, mucho de ello no está siendo remunerado como el doméstico. “Es una labor silenciosa”, mencionó.

“Uno de los fundamentos de cierre de brechas es llegar a una equidad en el hogar”, subrayó la experta. En ese sentido, dijo que las organizaciones, si bien no abordan directamente esta situación abiertamente, realizan preguntas, en procesos de selección, sobre la maternidad sin saber cómo se organizan las mujeres en sus hogares. “Mayoritariamente a las mujeres se les castiga por tener hijos, sin que existe un estudio de ausentismo que lo respalde”, mencionó.

Otro dato que demuestra la falta de equidad es la falta de mujeres en los directorios de empresas, una muestra de ello dijo la especialista es que apenas 13% de los directorios están compuestos por mujeres, y que incluso más de una está en más de un directorio.

Vea el análisis completo en el siguiente vídeo: