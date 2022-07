Un estudio del Grupo Educación al Futuro reveló que el 80% de escolares no sabe qué estudiar cuando está por terminar el colegio; de acuerdo con las mediciones que realizan en las ferias universitarias que organizan.

Al no tener en claro qué le gustaría estudiar o en qué campo le gustaría desarrollarse, escolares desde tercer año de secundaria desarrollan test vocacionales para cono

Natalyn Núñez Cárdenas, psicóloga especialista en orientación vocacional de Rueda de Talento, comentó que trabajan la orientación vocacional a través de talleres en el que, por medio de juegos grupales, basados en la neurociencia, se busca conocer a detalle la personalidad del estudiante.

“Tomo en cuenta el funcionamiento del cerebro del adolescente. Abordamos desde el talento natural, ¿para qué eres bueno naturalmente? más allá de los conocimiento o habilidades que tengas. Un estudiante de medicina no quiere decir que sea malo para las matemáticas. De hecho, si sabe matemáticas tendría más herramientas para realizar su rol”, explicó.

“No son los clásicos test vocacionales que a veces te confunden más y muchos de ellos están desfasados. Además, cuando una universidad visita un colegio tiene un interés más comercial y te no te van a dirigir hacia una carrera que no cuentan en su malla curricular”, agregó.

Según dijo la especialista, en esos test hay preguntas como: ¿te gustaría atender a un paciente o te gustaría construir un edificio? “Entonces, el mismo escolar sabe qué va a obtener como sugerencias de carreras al final”.

Mientras que, con el diseño de técnicas en neurociencia, -señaló- los adolescentes, desde tercer año pueden descubrir su propio talento. “Hay algunos estudiantes a los que les sale que son líderes naturales, pero ellos no se reconocen como tal, pero cuando lo ven desde otra perspectiva logran reconocerse”.

Más de 1,000 carreras

De acuerdo con Rueda de Talento, por la pandemia, hay muchos aspectos del ser humano que se han bloqueado y ha provocado que aumente la ansiedad entre los escolares.

“Casi todos los participantes que asisten a nuestras charlas no confían en ellos; se comparan con otros, creen que los demás la tienen clara de qué estudiar, pero ellos no; llegan con la presión familiar y con condicionados pensando que una carrera les pagará mejor que otra”, comenta.

“Hay más de mil opciones de carrera porque cada universidad o instituto les da un nombre a las especialidades, antes había Ciencias de la Comunicación, por ejemplo, ahora hay Publicidad y Marketing; Publicidad y Relaciones Públicas; entre otros. Entonces, compartimos con los estudiantes un excel con todas las carreras del mercado para que ellos no solo se limiten a escoger entre siete profesiones tradicionales; sino que vean todo el abanico de posibilidades que tienen”, añadió.

¿Qué quieren estudiar?

La pandemia trajo cambios en las preferencias de los jóvenes que buscan estudiar una carrera técnica o universitaria. Así como hay una mayor oferta por lo digital, también se observa una mayor demanda por especialidades donde la creación e innovación sean las protagonistas.

“Se observa ahora que los chicos tienen orientación más hacia carreras vinculadas al diseño y a las artes, y también se ve una mayor apertura por parte de los padres a que sus hijos estudien estas carreras (…) e incluso muchos de estos perfiles son de hijos de ingenieros o de profesionales con carreras tradicionales”, dice Núñez Cárdenas.

A tener en cuenta

Por su parte, Paola Mendoza, asesora vocacional de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), menciona unas recomendaciones para ayudar a los escolares que están próximos a terminar el colegio a autoconocerse y así la elección por una carrera sea un proceso más sencillo.

1. Pregúntate “¿Qué te motiva?”: Normalmente nuestro talento está relacionado a actividades que disfrutamos, pues nuestro cerebro reconoce inmediatamente aquello en lo que somos buenos y se siente cómodo y feliz con ello.

Toma consciencia de lo que estás haciendo cuando tienes esta sensación de disfrute o de las tareas en las cuales sientes que implican un reto, pero te permiten fluir.

2. Talento vs. habilidades: Es importante diferenciar una de la otra.

“Por ejemplo, no hay duda de que Lionel Messi tiene un talento innato para el fútbol, sin embargo, igual hay habilidades que tuvo que dominar con práctica y dedicación al deporte, sino no hubiera podido llegar tan alto”, indica Mendoza.

Las habilidades, siempre que se ponga el empeño necesario, pueden aprenderse.

3. Redescúbrete constantemente: Las personas somos cambiantes y estamos en constante crecimiento, ya que en base a las distintas experiencias que tenemos vamos transformándonos y redefiniéndonos.

“Podría ocurrir que en el camino me dé cuenta, tal vez, que mi elección de carrera no fue la indicada. Esto no significa que haya fracasado en cuanto a la toma de decisiones. Recuerda que algunas de las historias de éxito más conocidas comienzan con cambios de carrera”, precisó la asesora vocacional.

A modo de ejemplo, mencionó a Jeff Bezos, fundador de Amazon, “si no hubiera revaluado su carrera de informática, hoy seguiría trabajando como ingeniero en Wall Street y nunca hubiera creado uno de los mayores imperios de la historia”.

4. El valor lo creas tú: Aunque la estabilidad económica es importante, esta no puede ser la razón que motiva una decisión de vida. Ten en cuenta que, cuando se trata de talento, el mercado internacional está abriendo nuevas puertas. “Si tu elección es poco tradicional o crees que no tiene salida en el mercado laboral, deja ese pensamiento atrás, pues actualmente son los trabajos menos tradicionales los que tienen más demanda hoy en día”, concluye la asesora de UTEC.

