El Ministerio de Educación (Minedu) aún trabaja el proyecto de ley que impulsará el ingreso libre a las universidades públicas de forma gradual.

Según informó el titular del Minedu, Rosendo Serna, solo la mitad de las universidades públicas están en condiciones de recibir un mayor número de alumnos. Actualmente hay 47 casas de estudios estatales licenciadas.

Si bien, se muestra como una propuesta que permitiría a más jóvenes estudiar una carrera universitaria los especialistas advierten de un deterioro mayor en la calidad educativa, así como una rápida deserción por parte de los estudiantes.

El profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Marcel González Castro, propone algunas iniciativas que deberían impulsarse en vez de garantizar el ingreso libre a las universidades públicas.

“Por otra parte, hay que disminuir las desigualdades y ampliar el acceso al sistema universitario, pero no con medidas populistas antitécnicas, sino con políticas públicas que fomente la gratuidad y la calidad entrelazadas”, comentó a gestion.pe.

En esa línea, señala que lo principal es fortalecer un sistema nacional de educación superior tecnológica “y demostrar a la sociedad que esa es una opción con muy buenos resultados sociales y económicos para la mayoría de los jóvenes.

“Se requiere abrir un debate sobre la posibilidad de filiales de la UNI, la UNALM, la UNMSM, la UNSA en regiones donde no hay oferta universitaria, pero conservando los mismos niveles de exigencia y calidad que en sus sedes principales”, indicó Velázquez Castro.

Otra opción -menciona- sería un programa nacional de becas focalizadas y con seguimiento permanente que atiendan a criterios geográficos, de género y de clase social.

“De este modo, todo joven con talento de los sectores sociales más vulnerables tendría la opción de la educación universitaria. Beca 18 debe volver a pensarse a la luz de sus resultados, que no ha fortalecido la oferta ni de las públicas ni de las privadas de mayor calidad”, precisó.

Asimismo, propone fortalecer la oferta de la educación pública mediante un shock de inversiones del Estado en las universidades públicas de mejor desempeño nacional.

A estas iniciativas, se suma la de visibilizar más la capacitación en institutos técnicos, dijo Gonzalo Ruiz Díaz, socio de Macroconsult.

“Ver, ¿cuáles son las demandas de los sectores industriales, qué tipo de perfiles se buscan? Es decir, brindar información relevante a los potenciales trabajadores de tal manera que podamos evitar el exceso de oferta en algunos segmentos del mercado, como ingenieros, administradoras, que terminan dedicándose a otra cosa”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: Estudiantes de desarrollo de software empiezan a trabajar desde el primer año de carrera

En línea con el profesor principal de la UNMSM, Ruiz Díaz afirma que se está dando un mensaje equivocado, “que si no estudias en una universidad no tendrás trabajo (…) Se requieren perfiles que no necesitan una formación universitaria”.

Esa información de demanda laboral -concluyó- debería estar en manos del Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Educación para orientar las decisiones de capacitación que tienen los jóvenes al terminar el colegio.

LEA TAMBIÉN

Las universidades nacionales con mayor presupuesto para proyectos, pero con cero de ejecución

El 68% de profesores en universidades privadas no forma parte de la carrera docente

Universidades y postgrado, ¿cuánto más impacta en el salario

App analiza dibujos que realizan los estudiantes y determina si requieren ayuda psicológica