Huang, cuya empresa de diseño de chips alcanzó el viernes un máximo histórico, impulsada por la enorme demanda de los proveedores de servicios de IA, pronunció un discurso de graduación el sábado en el que afirmó que la nueva tecnología transformará el panorama corporativo y cambiará todos y cada uno de los trabajos.

“Las empresas más ágiles aprovecharán la IA y mejorarán su posición. Las empresas menos ágiles perecerán”, dijo el CEO a los estudiantes graduados de la Universidad Nacional de Taiwán en Taipéi. “Mientras que a algunos les preocupa que la IA pueda quitarles el trabajo, alguien que sea experto en IA lo hará”.

La tecnología, introducida en la conciencia popular por ChatGPT de OpenAI a finales del año pasado, se utilizará como copiloto para potenciar el desempeño de los trabajadores en un amplia rango de industrias, al tiempo que creará nuevos empleos que nunca existieron y hará que otros queden obsoletos, dijo Huang.

Los procesadores de Nvidia son el estándar de oro para entrenar modelos de IA como el que sustenta ChatGPT. La empresa con sede en Santa Clara, California, ha sido la principal beneficiaria de la carrera por ofrecer rivales a la tecnología de OpenAI. Huang, a diferencia de otras figuras prominentes en el ecosistema global de IA, como Sundar Pichai de Alphabet Inc., Robin Li de Baidu Inc. y Sam Altman de OpenAI, no ofreció ninguna nota de cautela.

Huang dijo a los estudiantes que crearan algo nuevo en la era de la IA rápidamente, o se arriesgarían a quedarse atrás.

“En un periodo de 40 años, creamos la PC, internet, los dispositivos móviles, la nube y ahora la era de la IA. ¿Qué más van a crear? Sea lo que sea, corran tras ello como hicimos nosotros. Corran, no caminen”, dijo. “O se corre por comida, o se corre para no convertirse en comida”.

