El fabricante de chips ha sumado alrededor de US$560,000 millones en capitalización bursátil desde que Wood se deshizo de sus acciones, y los últimos US$200.000 millones de esa subida se produjeron de la noche a la mañana, después de que la empresa superara ampliamente sus ganancias..

Aunque Wood tiene acciones de Nvidia en varios de sus fondos más pequeños, los inversionistas del emblemático ARK Innovation ETF (ticker ARKK) quedaron en su mayoría al margen de la fulgurante subida del 161.58% de este año.

En febrero, cuando Nvidia cotizaba a US$234 la acción, aproximadamente 50 veces las ganancias futuras, Wood dijo que la valoración era “muy alta”.

“Nos gusta Nvidia, creemos que va a ser una buena acción. Su precio es el de una empresa de inteligencia artificial”, declaró Wood a CNBC el 27 de febrero. “Para un fondo insignia, donde nos hemos consolidado hacia nuestros nombres de mayor convicción, parte de eso tiene que ver con la valoración”.

Un portavoz de ARK Investment Management dijo que la compañía no comenta sobre la actividad comercial. Wood ha sido durante mucho tiempo una fanática de Nvidia, pero su convicción sobre la acción ha vacilado en ocasiones.

Cuando ARKK fue lanzado en 2014, el fabricante de chips era una de las principales participaciones del fondo. Y desde el inicio del fondo, Nvidia ha aportado el 13% de la rentabilidad total del 112% del fondo, según datos recopilados por Bloomberg. Solo Tesla Inc., Grayscale Bitcoin Trust e Invitae Corp. han contribuido más a la rentabilidad total del ETF desde su creación.

Cathie Wood vendió su participación en acciones de chips antes del repunte(Foto: Bloomberg)

“Estoy seguro de que a Cathie le habría encantado contar con Nvidia en este reciente repunte, pero Nvidia ha sido muy buena con ella. Ella estaba en la acción antes de que fuera cool”, dijo Eric Balchunas, analista sénior de ETF en Bloomberg Intelligence.

Pero sus grandes apuestas en Nvidia fueron antes de que el fabricante de chips se convirtiera en una acción de megacapitalización. Para los nuevos inversionistas de ARKK, Wood ha dejado muchas ganancias de Nvidia sobre la mesa.

En octubre, cuando las acciones comenzaron a recuperarse de su nivel más bajo desde agosto de 2020, ARKK tenía más de 750,000 acciones. Wood redujo esa posición a poco menos de 39,000 acciones a fines de noviembre, llevándolas a cero a mediados de enero, según datos recopilados por Bloomberg.

A pesar de que ARK se centra en la innovación disruptiva, su fondo insignia está prácticamente ausente de los valores vinculados a la IA que se han disparado este año. A las 2:44 p.m. hora de Nueva York, ARKK perdía un 3% en el día, mientras que Nvidia se disparaba un 25% y el Nasdaq 100 subía un 2.4%.

Su participación restante en Nvidia, repartida en cuatro ETF más pequeños de ARK, tiene un valor de US$150 millones. Wood posee US$25 millones del par de Nvidia, Advanced Micro Devices Inc. en el ETF ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Otros valores vinculados a la inteligencia artificial, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y C3.ai, no están en ninguna de las carteras de ARK.

“Este es uno de los riesgos de los gestores activos concentrados: que se les escape un tema o los nombres adecuados dentro de ese tema”, dijo Todd Sohn, estratega de ETF en Strategas. “Es extraño que ARK no tenga más exposición a semis dada su importancia en el juego de IA/autónomo”.

