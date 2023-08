El pensamiento analítico y la creatividad continúan siendo las habilidades que las empresas identifican como las dos más importantes en sus colaboradores hoy y en el futuro previsible. El conocimiento tecnológico se posiciona como la quinta competencia más importante para las empresas.

¿Significa esto que las empresas del mundo no reconocen que los cambios tecnológicos son el vehículo y el motor más importante para el éxito de sus modelos de negocio y estrategia? No, claro que no, significa que reconocen que estos vehículos y medios necesitan conductores que apliquen justamente la creatividad e interpreten todos los factores y no solo uno para ser exitosos.

¿El hombre/ la mujer sobre la máquina? Tampoco se trata de eso sino de saber complementarse como siempre ha demostrado el camino de la innovación tecnológica y su aplicación a lo largo de la historia.

En el mismo reporte se identifica la autoeficiencia (la resiliencia, flexibilidad y agilidad) como la tercera habilidad, seguida por la capacidad de adaptarse a situaciones de estrés organizacional; es decir, se privilegia reforzar las capacidades humanas críticas por sobre el conocimiento técnico porque se infiere que las competencias cognitivas son más difíciles de desarrollar y cuyo aprendizaje se da más por experiencia que por educación.

¿Cómo entran a tallar los esfuerzos de las empresas en ‘reskilling’ y ‘upskilling’ de sus colaboradores? El mismo reporte de la WEF nos sigue trayendo algunas sorpresas, pues capacitación en IA y big data, así como liderazgo e influencia social, se presentan como las habilidades que tienen una creciente presencia en las estrategias de entrenamiento.

En conclusión, las empresas buscan equilibrar el aquí y ahora con las habilidades que intuyen que van a ser más importantes en el futuro. Se busca siempre repasar los clásicos de la dinámica interpersonal y de la iniciativa personal y complementarla con el conocimiento técnico.

Hay que tener en cuenta que nosotros, como profesionales, debemos actuar con proactividad para mejorar, pues esa actitud es una habilidad crítica en el trabajo y la vida. Hoy la información está disponible en varios canales digitales y no solo en instituciones educativas o auspiciadas por nuestras empresas; el factor número uno en la adquisición de habilidades es el deseo de aprenderlas y eso recae en nosotros como personas.

Mis ganadoras. Las habilidades humanas no compiten con las nuevas tecnologías, sino las lideran y optimizan, generando una sinergia estratégica y operacional.

Trabajos no profesionales. Corresponde encontrar mecanismos para proveer habilidades técnicas al amplísimo mundo de trabajadores manuales.

Habilidades. El 44% de las habilidades de los colaboradores hoy van a ser impactadas en los próximos cinco años – World Economic Forum (WEF).

