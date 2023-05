Y ciertamente esperamos que otros hagan lo mismo por nosotros, dándonos la oportunidad de cambiar comportamientos que de otro modo serían molestos.

Sin embargo, ¿qué pasa con esos momentos en los que es poco probable que cambie el comportamiento agravante u ofensivo de alguien? He aquí algunos pasos que puede seguir para perdonar a sus colegas difíciles:

Aclare sus principios del perdón

Esto puede sonar básico, pero la mayoría de nosotros no lo hemos hecho explícitamente. Escriba lo que cree sobre el perdón. ¿Existen condiciones que usted cree que lo ganan, y si es así, cuáles son? ¿Tiene límites sobre la frecuencia con la que perdonará? ¿Ciertas personas son más merecedoras de perdón que otras? ¿Qué cosas ha considerado imperdonables?

Reflexione sobre sus experiencias de recibir el perdón. ¿Cuándo se le ha mostrado gracia que sintió que no merecía? Ahora mire sus principios y pregúntese: “¿Es así como me gustaría que alguien determinara si me perdona?”

Separe las emociones de las elecciones

Escriba todas las emociones que ha sentido hacia la persona con la que está enojado – resentido, vengativo, temeroso, etc. Es importante que examine su rango de emociones y vea estos sentimientos como legítimos, especialmente si el comportamiento de la persona traspasa un valor central.

A continuación, considere cómo estas emociones han dado forma a su comportamiento. ¿Se ha desahogado sobre la persona con sus colegas? ¿La trató con indiferencia? ¿Hizo intentos sutiles de corresponder con un poco de su propia medicina?

Pregúntese si estas acciones son consistentes con sus valores. ¿Son estos comportamientos los que toleraría de sus amigos o hijos? Es importante validar sus emociones, pero también reconocer honestamente posibles elecciones contraproducentes basadas en esas emociones.

Reflexione sobre toda la historia

Dé un paso atrás y pregúntese si ha considerado la historia completa de lo que está sucediendo. ¿Hay factores que ha ignorado, especialmente su posible contribución al problema? ¿Ha vilipendiado a la otra persona con etiquetas crueles? ¿Su comportamiento está desencadenando un dolor pasado?

Es importante formar una nueva mentalidad sobre la situación y la otra persona. Olvídese de las etiquetas y sea honesto acerca de las cosas que podría estar haciendo para perpetuar la situación.

Perdone y ajuste su postura

Elija conscientemente dejar de lado las emociones negativas hacia esta persona. Puede resultarle útil escribir un diario o escribirles una nota que no enviará.

También es importante perdonarse a usted mismo por cualquier papel que haya jugado en el problema y por esperar que alguien sea más de lo que pudo ser. Escriba algunas cualidades positivas sobre ellos que haya ignorado.

Cambie intencionalmente su postura eligiendo ser más amable, hospitalario y amable con ellos. Y finalmente, reconozca las formas en que esta postura está más alineada con sus valores.

