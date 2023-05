El 87% de peruanos seguiría trabajando así ganen la lotería u otro premio similar, de acuerdo a una reciente encuesta de Bumeran “Enamorados por el trabajo”.

El 55% señaló que lo seguirían haciendo porque disfrutan su trabajo.

Mientras tanto, el 20% indicó que el problema no es trabajar sino hacerlo en algo que no les gusta , el 16% dijo que no imagina una vida sin trabajar y el 9% consideró que no trabajar puede ser contraproducente para las personas.

¿Cómo se ven los peruanos trabajando?

Según el estudio, el 40% de los peruanos piensa seguir trabajando teniendo ya su propia empresa. En cambio, e l 20% piensa seguir trabajando como lo ha estado haciendo.

E l 19% consideró trabajar con menos presión y disfrutando más de lo que hace.

Asimismo, el estudio reveló que el 16% desarrollaría sus tareas con más libertad respecto a horarios u otros temas y e l 5% dejaría su trabajo actual y haría lo que realmente le gusta.

¿Los peruanos tienen el trabajo de sus sueños? El estudio Bumeran reveló que más de la mitad de los peruanos sienten que no se han equivocado en elegir su trabajo, así lo sostuvo el 74% de encuestados ya que consideran que volverían a elegir el mismo trabajo si empezaran de cero. En contraste, s olo 26% consideran que sí cambiaría.

Los peruanos aman su trabajo

De acuerdo al estudio, solo el 20% consideró estar enamorado de su trabajo , el 68% les gusta su trabajo , al 8% le da igual, al 4% no le gusta y solo el 1% lo odia.

“Las cifras positivas son sumamente alentadoras porque significa que las personas se sienten contentas con lo que hacen actualmente, lo que no solo trae beneficios personales sino también para la empresa porque eso significa mayor productividad, proactividad y compromiso por parte de las personas hacia sus actividades”, resaltó Mario Bonifaz, Brand Manager de Bumeran Selecta

“Sin embargo, en el caso de las personas que no les gusta u odian su trabajo, esto puede deberse a muchos factores que los jefes, líderes y empresarios deberían identificar y trabajar en conjunto para solucionarlo o ver alternativas que puedan implementar, porque esto no solo evitará que pierda talento, sino que también pueda comenzar a atraerlo”, agregó.

¿Por qué a los peruanos les gusta trabajar?

Las razones principales por las que las personas tienen una valoración favorable de sus trabajos son: disfrutan mucho de lo que hacen (55%) y sienten que con su trabajo no solo aportan a la organización sino también a la sociedad (25%).

En cambio, el motivo principal por el que las personas tienen opinión negativa de su trabajo es que este no es ideal para ellos (29%) . Además, 25% afirmó que el sueldo no es suficiente y 24% sostiene que no disfruta para nada de lo que hace.

En el estudio participaron 16, 730 personas de la región: 3,095 de Perú, 3,003 de Argentina, 3,916 de Chile, 4,389 de Ecuador y 2,327 de Panamá. Asimismo, el rango de edad de las personas que fueron parte del estudio (en Perú) fueron entre los 18 y 65 años.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.