Según la encuesta “¿Cómo son las búsquedas laborales hoy?” realizada de Bumeran, al preguntar al postulante si alguna vez mintió o exageró información en su Currículum Vitae (CV), el 96% señaló que “No” y un 4% respondió que “Sí”.

Así, al preguntar porqué mintió o exageró información en su CV, un 44% dijo ‘porque necesita encontrar trabajo ya’ , un 33% lo hizo ‘porque necesita aplicar a puestos para los que podría parecer que no está calificado, un 13% ‘porque necesita aplicar a puestos para los que podría estar sobrecalificado’, y un 11% ‘porque no confía en la posibilidad de encontrar trabajo sin esa información.

Al respecto, Mario Bonifaz, Brand Manager de Bumeran Selecta señaló a gestion.pe que la misma necesidad de las personas hace que se genere este tipo de situaciones, llevando a que distorsione la realidad sobre su perfil laboral.

“Esta situación obliga a que las personas exagerar dentro de las entrevistas personales, el colocar información no existente dentro del CV. Ahí entra el trabajo de cada equipo de reclutamiento para detectar estas mentiras”, sostuvo.

De igual manera, indicó que también se ha observado casos en donde el postulante coloca que ha terminado la carrera, ya sea técnica o universitaria, pero en realidad no lo hicieron, pues lo abandonaron, todavía siguen estudiando o ya terminaron los estudios, pero todavía no tienen el Bachiller en sus manos.

Así mismo, otro punto es el hecho en que los postulantes colocan en su CV a una empresa familiar para acreditar su experiencia laboral, sobre todo cuando están iniciando la búsqueda de trabajo por primera vez.

Bonifaz recomendó no exagerar o mentir en los CV al momento de buscar empleo, pues el equipo de reclutamiento sabe cómo identificar estos tipo de perfiles.

“Las empresas se dan cuenta (de una mentira) cuando -por ejemplo- en su CV el postulante brinda una información ”A”, pero en la entrevista personal dice “B”, para nosotros en sencillo detectar este tipo de cosas. Otro factor es que cuando un candidato miente, le va a ganar la ansiedad en la entrevista porque deberá sostener la mentira durante ese tiempo. Los reclutadores repreguntan sobre una situación cuando ven que algo no concuerda”, sostuvo.

¿Qué es lo más molesta al postulante al buscar empleo?

Respecto a qué molesta más a los participantes en un proceso de búsqueda laboral, el 65% dijo que es el hecho de postularse y no recibir ninguna respuesta por parte del reclutador ; seguido por no terminar de entender por qué no consideran su perfil en algunas búsquedas (14%); no tener un feedback después de la entrevista (12%), entre otros.

En ese sentido, Bonifaz señaló que no tener novedades sobre el proceso de postulación a un empleo genera cierto grado de ansiedad y más cuando la necesidad es mayor.

“Hay herramientas que envían mensajes a los candidatos que han llegado a ciertas etapas, en donde se les agrade por haber postulado o para cerrar un ciclo. La marca empleadora influye mucho en un proceso de selección”, apuntó.

En cuanto a la forma de postular a un nuevo empleo, el 63% dijo hacerlo a través portales de búsqueda de empleo; seguido de las páginas web de las empresas (22%); su círculo de contacto (7%); redes de profesionales (6%); y por último, a través de una agencia de recurso humanos (2%).

De igual manera, la la encuentra reveló que 48% de los peruanos postula a menos de cinco avisos a la semana; un 16% a unos 10 en promedio; un 14% a menos de 10; 12% a más de 10; y el 10% a más de 20.

