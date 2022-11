El Perú no solo exporta minerales, alimentos o bienes sino también conocimiento, traducido en servicios especializados. Si bien es cierto la exportación de servicios todavía no se recupera de niveles prepandemia -en el primer semestre de 2022 el valor exportado en servicios fue de US$ 2,200 millones, 77% más que similar período de 2021- este rubro está abriendo oportunidades a empresas peruanas.

Especialmente aquellas con servicios altamente especializados , lo que ha permitido -incluso- que 23 empresas peruanas abran filiales en México, Panamá y Colombia y una en España. ¿Qué ventanas está abriendo la exportación de servicios? David Edery Muñoz, gerente de Exportación de Servicios Promperú, explicó que son las empresas de software las que están aprovechando la demanda de mercados foráneos por aplicaciones o soluciones especializadas e incluso representan el 60% de su facturación . Países como México, Colombia, Panamá, Centroamérica, Brasil, Bolivia, Ecuador -por ejemplo- son los que más solicitan el conocimiento peruano. “El 65% de las exportaciones de servicios está concentrado en Latinoamérica”, precisó a Gestión. Así, respecto del software , el talento peruano es requerido por su capacidad para crear diversos tipos de soluciones tales como plataformas de realidad virtual o aumentada; sensores que monitorean la productividad de equipos y si su funcionamiento es óptimo (usado por la minería); soluciones para determinar el grado de estrés de calderos y equipos de alta resistencia (usados por la industria o la manufactura); entre otros. No es el único conocimiento que se exporta y demanda. A esta se añade servicios de animación; marketing digital; analítica; creación de videojuegos; diseño; entre otros, catalogados como especializados .. A ello se suma servicios de ingeniería, especialmente dedicados a la supervisión de obras. Justamente sobre este servicio exista una alta demanda de países centroamericanos, especialmente de Nicaragua. “Hemos medido el impacto que han tenido en los últimos dos años las exportación de servicios y nos hemos dado una grata sorpresa en el caso de empresas de software: es que hoy el 60% su facturación es por exportación de servicios. Hace dos años era de 21%”, argumentó. Para Promperú, para este año ser espera US$ 4,000 millones por exportación de servicios (valor). -Experiencia de exportación de servicios- José Nayhua, gerente de operaciones de Cerv -especializada en realidad virtual- comentó que la empresa a la que representa es una de las primera empresas peruanas que exporta sus servicios de realidad aumentada al extranjero a países como Panamá, Chile y Colombia. “A lo que se suma que estamos en conversaciones con Ecuador y Bolivia, que son para nosotros mercados potenciales”, detalló. La exportación de sus servicios (de realidad virtual) ha permitido que dupliquen sus ventas , siendo Chile el país que más contrata sus servicio (conocimientos). Brinda su servicios a la industria minera, específicamente a un instituto que forma a los futuros ingenieros de minas de la mina Escondida. “Con la realidad virtual/aumentada se tiene acceso a maquinaria para entrenamiento”. Mientras que Rómulo Ventura, socio de Golem Studio -especializado en animación 2D y 3D- afirmó que exportan sus servicios de animación a países como México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y España. “Por ejemplo hemos realizado animación 2D para una feria de España”. La alta demanda por sus servicios de mercados foráneos ha hecho que su empresa pase de 10 trabajadores -hace 10 años- a 50. “La demanda por servicios de animación fuera de Perú ha crecido en 80%. Es una oportunidad para nosotros apuntando a clientes finales”.