Las exportaciones de servicios profesionales, principalmente en el rubro de las comunicaciones, lograron sobrellevar la crisis que trajo consigo la pandemia del COVID-19. Al primer semestre de 2021 se ha logrado un avance del 45% en este sector, comparado al mismo periodo del 2020. Esto se debe al alto requerimiento que se tiene en profesiones como marketing digital, animación, videojuegos y realización de software, explica David Edery, gerente de Exportación de Servicios de Promperú a Gestión.pe.

Ante esta creciente demanda de profesionales peruanos, se ha localizado que compiten principalmente en el mercado y la oferta laboral de España, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia, Ecuador y Alemania.

En el caso de la animación digital, los proyectos son realizados en su mayoría por microempresas que representan un 48% en la participación de este rubro. El 43% restante proviene de empresas pequeñas, 7% a las grandes, y solo el 2% a las medianas. Asimismo, los tratos comerciales son realizados mediante clientes directos y licitaciones privadas o intermediarios como agencias de publicidad y estudios de animación.

Los servicios ofrecidos están dirigidos hacia el retail, banca, consumo masivo y hasta las telecomunicaciones. Cabe precisar que solo para un comercial animado 3D de 30 segundos con una complejidad alta se paga como mínimo US$ 24,000 y como máximo US$ 36,000, logrando facturar US$ 86,043,412 en los últimos años.

El ejemplo más cercano de avance en el mercado peruano es el cineasta Eduardo Schuldt, quien alista la película de “Condorito 2″ en esta pandemia. Buscando, además, lanzar videojuegos, aplicativos de realidad aumentada y otros productos digitales del conocido personaje que estarían listos para el 2022.

El sector de software ha sido también requerido ante la demanda de la virtualización que ha ocasionado la pandemia. Por tanto, los servicios ofrecidos atienden a banca, educación, gobierno y otros sectores que buscan trasladar documentación física hacia nubes digitales o realizar páginas webs con contenido actualizado. Se buscan a profesionales con cargos como desarrolladores o diseñadores gráficos y ya es ocupado por 45,000 profesionales de pequeñas empresas que participan mayoritariamente con un 49% en la exportación de servicios. Los tratos de comercialización provienen de la venta directa, licencias o bajo la demanda que se requiera en el momento.

Edery, precisa que la realización de software está también relacionado a la creación de videojuegos, por lo que hasta el momento se han realizado más de 500 videojuegos en el Perú. Un trabajo que sumará no solo a la oferta laboral, sino también a la demanda de jóvenes que busquen estudiar esta carrera.

Cabe precisar que los servicios empresariales que se vienen ofertando en los mercados son en su mayoría provenientes de Lima con un 80% y solo el 20% restante proviene de las regiones, una tarea que Promperú considera importante mejorar para los próximos años.

“En el norte del país hay muchos profesionales que están desarrollando sus habilidades en realización de software y creemos que hay mucho potencial”, comenta.

De igual manera, Edery explica que hay nuevos mercados como la biotecnología y nanotecnología que aún no se están explorando en el país y que también podrían generar un potencial de desarrollo atractivo. Esto se debe en gran parte a la falta de personal formado y a las universidades o institutos por tomar mayor interés en estas carreras.

Recuperación a paso lento

La exportación de servicios se ha ido recuperando a paso lento, pero aún mantiene una caída total del 19% en el primer semestre de este año, comparado con similar periodo del 2020. Ese año se registró una caída total del 56% frente a una tasa de crecimiento cercano al 10%. Las cifras de estos meses transcurridos lograron mejorar la situación del año pasado, pero siguen siendo desalentadoras.

La explicación de esta caída se debe en parte a la carencia de servicios tradicionales como viajes y transporte de pasajeros ante las complicaciones de la pandemia; en consecuencia, cayeron un 75% y 8% este año respectivamente, una recuperación que es de igual manera lenta, si se compara con los resultados del 2020 cuando se tuvo una caída del 80% y 54% también respectivamente.

Edery comenta que otros países lograron capitalizar con mejores resultados la coyuntura sanitaria, debido al uso del llamado “turismo de vacunas” en países como Estados Unidos.

En efecto, Promperú indicó que seguirá en la tarea de impulsar la exportación de servicios profesionales ante la demanda creciente durante la pandemia, esperando además que con el avance de la vacunación se logre nuevamente recuperar el retorno de turistas extranjeros al país.