En diálogo con gestion.pe indicó que esta tendencia denominada “Quiet quitting” se originó en Estados Unidos y cobró protagonismo en la red social TikTok - el #quietquitting suma 148.8 millones de vistas a septiembre de este año- por lo que hoy también está presente en Perú.

Explicó que la renuncia silenciosa no significa que los trabajadores renuncian a su trabajo, sino, que simplemente “se les caen los brazos”. En detalle, indica que son aquellos trabajadores que pueden trabajar lo mínimo necesario para que no los despidan o que a las 5:02 p.m. (término de la jornada laboral) no contesten una llamada.

Según Temple, estos trabajadores están muy comprometidas con su familia u otros intereses, lo cual consideró “muy bien”-, pero han perdido el foco de su visión de mediado y largo plazo en su carrera.

“Al final del día ¿Cuántas de esas personas van a crecer en su carrera?, poco; ¿Cuál va a ser su nivel de empleabilidad?, bajo; ¿Cuál va a ser su reputación en el mercado?, pobre; ¿Cuál va a ser su marca personal?, muy pobre también. Entonces si bien ahora es una manifestación de que ‘sigo trabajando porque quiero el sueldo, pero no me interesa mi trabajo’, esa expresión a lo que te lleva es a una carrera truncada, están entrando a un círculo vicioso, complicado”, sostuvo la ejecutiva desde CADE Ejecutivos 2022, que culminó este jueves en Paracas (Ica).

En esa línea, indicó que como estos trabajadores no siguen avanzando, pues están menos comprometido en sus carreras y tienen más de estas actitudes, al final las empresas sufren, porque estas personas no son productivas y no aprenden nuevas habilidades. “Esos profesionales sufren porque están en carreras estancadas”, remarcó.

Perfil del líder autoritario ‘no va más’

En el otro extremo, Temple comentó sobre los cambios que se han observado en el perfil de los CEO de las compañías.

Así, indicó que existe un nuevo interés respecto a lo que se espera de los perfiles de gerentes generales y ahora están muy orientados a temas vinculados a la gestión estratégica de personas.

Explicó que la pandemia del COVID-19 puso en valor la gestión de personas, el liderazgo, pero un factor muy interesante fue la humanidad.

En ese sentido, indicó que se observa un cambio en lo que se espera que sea la relación de los lideres con las personas, en donde haya más cercanía, empatía, mejor trato, más respeto y otros aspectos que suenan como evidentes, pero que no era antes tan resaltante en los perfiles que se esperaban de ellos.

“Ese descubrimiento fue para nosotros gratamente sorprendente. [¿Las empresas buscarán este tipo de perfil para asumir las gerencias] 100%, porque el perfil de antes del líder autoritario basado en su ego, que buscaba su poder, que era distante con la gente o que los trataba mal, es un perfil que no va más”, apuntó.

En ese sentido, indicó que existe una tendencia creciente respecto al coaching ejecutivo a los mejores líderes, en donde estos altos mandos puedan ser mejores aún en su desempeño en el cargo.

“Entonces el carisma (en los ejecutivos) no es algo con lo que naces, lo puedes desarrollar desde la calidez, desde el interés real por la gente, desde la empatía y mucho lo que vemos es una tendencia creciente al coaching ejecutivo a los mejores”, apuntó.

Bajo este escenario, dijo que las habilidades blandas han tomado mayor protagonismo en el mercado laboral, pues sin ellas -consideró- un líder no cambia. “Son las habilidades blandas hoy el gran diferenciador”, apuntó.