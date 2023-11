Este 2 de diciembre finaliza el plazo para acordar la compensación de horas por licencia con goce de haber dispuesta durante la pandemia de COVID-19. Los trabajadores del sector público y privado deberán cumplir con estas horas a través de diferentes mecanismos y según lo acordado con el empleador.

Gestión conversó con Mariela Cchencho, abogada corporativa en TPC Group, quien explicó el origen de esta norma. “El Gobierno optó por disponer medidas temporales y excepcionales como el trabajo remoto, el cual solo podían realizarlo los trabajadores que tenían labores compatibles con la modalidad: trabajos de oficina, administradores, abogados, entre otros; sin embargo, había un sector que realizaban labores netamente presenciales o manuales”.

Para ellos y para los trabajadores que pertenecerían a la población en riesgo de contraer COVID-19, el Estado emitió esta norma. Con ello, el empleador tenía la posibilidad de otorgar licencias con goce de haber sujetas a compensación.

Mecanismos de compensación válidos por la norma legal

Juan Valera, asociado senior encargado del Área Laboral y Migratoria en MOAR Abogados, precisó a Gestión para reconocer cuáles son los mecanismos válidos para que los trabajadores compensen estas horas.

Trabajo en sobretiempo : Puede llevarse a cabo tanto antes como después de la jornada laboral, con un límite máximo de dos horas al día. Además, cada hora trabajada se traducirá en un crédito de tres horas de licencia . Se establece un límite semanal de 52 horas, sin superar la acumulación total de dichas horas.

: Puede llevarse a cabo tanto antes como después de la jornada laboral, con un límite máximo de dos horas al día. Además, cada hora trabajada se traducirá en un crédito de tres horas de . Se establece un límite semanal de 52 horas, sin superar la acumulación total de dichas horas. Capacitaciones : Deben realizarse fuera del horario laboral , con un máximo de 2 horas al día. Cada hora de capacitación se convertirá en un crédito de 3 horas de licencia. Se fija un tope semanal de 52 horas, evitando superar la suma total de estas horas.

: Deben realizarse fuera del , con un máximo de 2 horas al día. Cada hora de capacitación se convertirá en un crédito de 3 horas de licencia. Se fija un tope semanal de 52 horas, evitando superar la suma total de estas horas. Vacaciones: Se estipula que 1 día de vacaciones equivaldrá a 3 días de licencia. Se establece un límite máximo de compensación de 15 días por periodo vacacional.

¿Qué debería hacer el empleador si sus trabajadores no han compensado la licencia con goce de haber, o les falta horas por trabajar?

Mariela Cchencho advierte que, si los trabajadores no acatan la norma, pasada la fecha límite, se condonará el tiempo que falte compensar; por ello, “la empresa debe comunicar cuántas horas debe compensar el trabajador y ambos deben acordar cuál será el mecanismo de compensación”.

En la misma línea, Juan Valera agrega que “en el caso de alguna desvinculación, por ejemplo una renuncia, no se puede descontar de la liquidación. Por otro lado, si a un trabajador le faltan siete días y no llega a compensarlos para el fin de la vigencia de esta norma, al día siguiente quedan condonados los días que no sean compensados”.

¿Qué sucede si el empleador no cumple con la compensación pactada?

La abogada laboralista, Mariela Cchencho, indica que la empresa tiene la facultad de prevalecer sus políticas, si hubo un previo aviso; es decir, puede sancionar al trabajador si este no cumple con lo pactado previamente.

“Si el trabajador no acata esta obligación laboral, podría ser sujeto a una amonestación, una llamada de atención, o inclusive al descuento, ya depende de cada política de la empresa. La empresa puede aplicar diferentes mecanismos porque el trabajador no está cumpliendo con lo que debe hacer, si se le ha informado previamente. Otra cosa es que se le descuente sin que se le haya dicho nada”, asegura”

Para conocer cómo va el proceso de fiscalización, Gestión se comunicó con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la entidad informó que ha realizado 573 inspecciones en la materia de licencia con goce de haber desde el 16 de marzo del 2020, hasta el 8 de noviembre del 2023. De todas ellas, 219 culminaron en actas de infracción.

Para Juan Valera, las denuncias referentes a la vulneración del goce vacacional al trabajador, o el excesivo tiempo de horas laboradas, podrían llegar a Sunafil próximamente, cuando venza el plazo límite de la norma legal.

