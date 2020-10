El destrabe de la segunda etapa del proyecto de irrigación Majes Siguas (Arequipa) continúa en incertidumbre, tomando en cuenta que hoy es la fecha límite establecida en el acta de suspensión de obligaciones, acordado por el concesionario (GRA) y la concesionaria Cobra.

Lo que implica en la práctica que se activa la caducidad del contrato de concesión solicitada por la española Cobra a inicios de este mes. Pese a ello, desde la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) explican que este plazo se añade 10 días adicionales, tomando en cuenta que se contabilizan los días hábiles, por lo que el plazo correría hasta el 10 de noviembre.

Napoleón Ocsa, gerente ejecutivo de Autodema, explicó a Gestión.pe que se está remitiendo una segunda carta al concesionario reiterándole que la activación de caducidad al contrato de concesión no está bien formulada, pese a que ya se envió una misiva con ese mismo tenor firmado por el gobernador regional Elmer Cáceres Llica -el 8 de octubre-en la que se pedía a la española que se otorgue un plazo adicional -similar a la cuarentena- hasta el 17 de abril del 2021, como fecha límite de suspensión de obligaciones.

La solicitud de caducidad de la concesionaria Cobra NO PROCEDE. Esta decisión no puede ser tomada unilateralmente, continua vigente el plazo de suspensión de contrato, y la pandemia mundial modifica la fecha de culminación del plazo para la firma de la Adenda 13. — Elmer Caceres Llica (@CaceresLlica) October 13, 2020

¿Qué respondió el concesionario?

“En realidad, no dio una respuesta al planteamiento , por lo que estamos remitiendo una segunda carta en el transcurso de estos días, en la que indicamos que su petición no está dentro del texto único del contrato ni en la ley de Asociación Público Privado (APP). Tenemos un plazo de suspensión de operaciones de casi 2 años y ocho meses, por lo que tendríamos que reprogramar para cumplir con los objetivos. Ante lo cual, no procede que unilateralmente se solicite la caducidad, cuando ha habido suspensiones. Lo que nos queda es una reprogramación, que es lo que estamos reiterando al concesionario”, detalló.

En esta nueva carta, dice Ocsa ya no se está planteando una fecha, sino que ahora “ dependerá de los plazos que tome cumplir con los hitos establecidos en la acta de suspensión ”.

“Estamos manteniendo un diálogo pacífico con la concesionaria e incluso notamos una disposición de parte de ellos en seguir gestionando la Adenda 13”, acotó el funcionario.

-MEF y la Comisión de Presupuesto-

La semana pasada, el Congreso aprobó el proyecto de ley que permite al Gobierno nacional el otorgamiento de garantías soberanas del Estado al concesionario del proyecto Majes-Siguas II, a fin de que este pueda financiar las obras faltantes para concluir esta iniciativa de irrigación.

En concreto, el proyecto aprobado le faculta al Gobierno a ampliar la garantía soberana prevista en el contrato de concesión de Majes Siguas II (por US$ 104 millones) -incluido IGV- a fin de que se asegure los pagos correspondientes a la inversión adicional al ser incorporado en la Adenda 13.

#PlenoVirtual aprobó el texto sustitutorio del PL 6133 que propone la ley que modifica el artículo 5 del Decreto de Urgencia 016-2019, Decreto de Urgencia para el endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020.

➡️https://t.co/auIVx91FBn — Congreso del Perú (@congresoperu) October 19, 2020

En la víspera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se mostró a favor de esta ley, aunque consideró que algunos aspectos la hacen “inimplementable”.

“Nosotros estamos de acuerdo con el término de la segunda disposición complementaria que nos permite dar el marco legal para evaluar el otorgamiento de la garantía soberana, pero también hay otros aspectos de la ley que, de cierta manera, hacen inimplementable esta evaluación ”, dijo la ministra María Antonieta Alva.

En ese sentido, añadió que ya se encuentran en conversaciones con la Comisión de Presupuesto a fin de afinar el texto que pueda brindarles un marco legal más adecuado.

¿Qué se viene trabajando con la Comisión de Presupuesto? Al respecto el presidente de esta comisión, Humberto Acuña, explicó a este diario que -en efecto- se está trabajando en un texto consensuado con el MEF para incluir la continuidad del proyecto (aprobado por este parlamento) en la Ley de Endeudamiento del 2021.

“Tanto el MEF como la Comisión de Presupuesto estamos comprometidos con el proyecto Majes, por eso es que sacamos adelante este proyecto de ley para el 2020, pero como sabemos las leyes de endeudamiento solo son vigentes en el año en que se promulgan, por eso es que estamos trabajando con el MEF un texto consensuado para incluir la continuidad del proyecto en la Ley de Endeudamiento del 2021 ”, detalló.

Agregó que “ al incluir la garantía en la Ley de Endeudamiento del 2021, se asegura que en lo poco que falta este año o comienzos del 2021 la garantía financiera sea una realidad ” .

“Además tampoco hay que olvidarnos que para que el proyecto Majes es importante la firma de la Adenda 13 y eso será producto de las conversaciones entre el Gobierno Regional de Arequipa y la concesionaria y eso también tomará su tiempo”, puntualizó.

