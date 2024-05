En febrero del 2020, su operador en ese momento, Frontera Energy, devolvió el lote a Perupetro, tras concluir su contrato temporal para operarlo, y desde entonces permanece paralizado, pese a que aportaba una producción de más de 12,000 barriles de crudo en promedio diario, y que contiene en el subsuelo reservas por 127 millones de barriles.

Estimaciones iniciales

Tres años después, en febrero del 2023, Perupetro firmó con Petroperú, un contrato por 30 años para ponerlo en producción en un plazo que el experto Carlos Gonzales había estimado, de su lectura de dicho acuerdo contractual, que tendría que empezar en octubre del 2023.

Ante esa versión, la petrolera estatal había salido al frente y replicado que ese no era el plazo, y que hasta ese momento (enero del 2023) estaban realizando trabajos de recuperación y mantenimiento, que le permitirían reiniciar actividades de producción de esa área en el primer trimestre del 2024.

Posteriormente, a fines de marzo de este año se firmó contrato por el cual Petroperú le cedía a su socio Altamesa Energy Perú S.A.C. el 61% de su participación en el lote 192, mientras dicha empresa pública se queda con el 39%, asumiendo así la empresa privada la operación del área.

Además, según Petroperú, la producción de ese yacimiento sería destinada a la nueva refinería de Talara, y permitiría cubrir la demanda de crudo para la carga del proceso de refinación (en dicha planta), así como asegurar la operación económica del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano.

¿Cuándo se empezará a producir?

Gestión consultó a Perupetro S.A. cuándo estaba en el nuevo contrato (entre Petroperú y Altamesa) previsto iniciar la producción en el Lote 192, y esa agencia indicó que no hay un periodo establecido (en ese documento) para iniciar esa actividad, sino que debía cumplir con su programa mínimo de trabajo.

De acuerdo con el programa de trabajo determinado en el contrato de licencia, el consorcio debería perforar 41 pozos de desarrollo y un pozo exploratorio durante el primer periodo de la fase de explotación.

MEF: Será aún para fin de año

Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2024-2027, indica que se espera un reinicio progresivo del Lote 192 (aún) hacia finales del cuarto trimestre del 2024, ya que se encontraba (todavía) en etapa preoperativa.

Aún así, ese ministerio, según dicho informe, espera que este año se produzca recuperación de la producción de petróleo, por la normalización en el transporte (de petróleo, por el Oleoducto Nor Peruano), y la perforación de un nuevo pozo del Lote 95 (a cargo de Petrotal).

Altamesa responde

Gestión consultó a la empresa sobre la situación en que se encuentra el área, y Altamesa Energy Canadá Inc. (matriz de Altamesa Energy Perú S.A.C.) respondió que actualmente el lote se encuentra en una etapa preoperativa, lo cual implica inicialmente una evaluación detallada, que ya está en curso, de la situación y de las condiciones de la infraestructura, dado que el campo no produce desde hace aproximadamente cuatro años.

Posteriormente, añadió, se procederá a la etapa de recuperación de las instalaciones deterioradas, y completada esta fase, se iniciarán las operaciones de producción.

Preguntada sobre la proyección del MEF antes mencionada, la citada compañía canadiense indicó que prevé iniciar iniciar la restauración de la producción en el Lote 192 de manera gradual durante el transcurso del presente año, aunque no dio una fecha exacta para ello.

Este proceso, explicó, está sujeto a varios factores, principalmente al estado actual de la infraestructura del lote, la cual ya viene siendo evaluada para ser restituida o reparada de manera óptima, según sea el caso.

“Confiamos en que todas las partes interesadas reconozcan igualmente la necesidad de compromiso y colaboración desde la fase inicial de reinicio de operaciones. El esfuerzo conjunto permitirá reactivar la producción de petróleo en el Lote 192, el activo petrolero más emblemático de nuestro país”, mencionó a este diario.

Se reprogramó participación ciudana

A esto se suma que un evento presencial de participación ciudadana para la presentación del operador del lote, que Perupetro tenía previsto realizar este 16 de mayo, en el distrito de Andoas, de la provincia de Datem del Marañón (Loreto), se reprogramó, según esa agencia, por condiciones climáticas.

Altamesa Energy Canadá Inc. indicó al respecto que aún no se ha definido una fecha concreta para la finalización de dicho proceso, aunque esa decisión no depende de esa empresa.

Expertos no avizoran recuperación este año

Ante este panorama aún incierto, el experto Erick García Portugal, ex director de hidrocarburos del Minem, consideró que la proyección del MEF de lograr una recuperación de la producción petrolea este año, pecaría de demasiado optimista.

Advirtió que suena ilógico que si el MEF proyecta que este año mejore la producción petrolera, señale que el Lote 192 va a estar aún para fin de año, lo cual, remarcó, no impacta en nada las proyecciones para todo el 2024.

Para el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, el reinicio de operaciones este año del Lote 192 depende del financiamiento con el que cuente Altamesa, del cual, sin embargo, anotó, no se tiene noticia.

Pidió tener en cuenta que se requiere no menos de US$100 millones para operar a toda capacidad. En total, toda la inversión prevista en el contrato es de US$638 millones.

“La perforación de un nuevo pozo llevará a un incremento de producción, sin embargo su aporte al fisco (de la explotación de ese yacimiento) no es significativo, la regalía es tan solo 5%, y dado que estará en etapa de inversión su aporte adicional al Impuesto a la Renta no se verá en este año, sino en 2 a 3 años”, observó Gutiérrez.

