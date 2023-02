Si bien las exportaciones peruanas crecieron casi 4% en 2022 (alcanzó los US$ 63.193 millones), los últimos cincos meses de ese año fueron negativos, principalmente en el sector minero, que tiene un peso de casi el 50% en los envíos totales del país. El agro no tradicional, pese a su resiliencia, no logró completar el año en verde y en diciembre pasado cayó ligeramente en 1.89%. Ante este panorama, no obstante, ‘nuevos’ productos lograron mantener un ritmo más que alentador, alcanzando -incluso- un incremento en su valor de más de 100% en el último año, ¿Cuáles son?

Gestión cruzó información compartida por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX), respecto a los productos de exportación con un valor mayor a los US$ 100,000 entre enero y diciembre del 2022, y que ya registraban una tendencia creciente en el valor de sus envíos desde el 2013: Los 10 productos más resilientes: Producto 2021 2022 Crecimiento % Camisetas interiores US$ 928,000 US$ 11,859,000 1,178.13 % Detergente para la industria textil US$ 120,000 US$ 1,119,000 835.25 % Volandeiras y demás moluscos congelados US$ 23,731,000 US$ 99,056,000 317.41 % Piñas tropicales preparados o conservas US$ 7,627,000 US$ 27,357,000 258.68 % Atrancitas US$ 61,199,000 US$ 198,624,000 224.5 % Ácido sulfúrico US$ 74,948,000 US$ 221,948,000 196.13 % Aceite de almendra de palma (bruto) US$ 5,864,000 US$ 17,240,000 194 % Camisas de punto de algodón con cuello. Hombre.

Teñido de un solo color. US$ 26,046,000 US$ 64,987,000 149.51 % Hidroxido de sodio en disolución acuosa US$ 37,825,000 US$ 87,568,000 131.5 % Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón US$ 1,074,994 US$ 2,237,981 108.2 % En efecto, los productos del rubro textil y confecciones siguen sorprendiendo. Y aunque para este año no se prevé repetir el éxito de la tasa de crecimiento del 2022 -por la reapertura del mercado chino y un consumidor más cauto- “Perú mantendrá los nichos de mercado ya conquistados”, refiere Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); refiriéndose a Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, que demandan prendas con algodón de la mejor calidad. “De hecho, esperamos que la tendencia por una mayor demanda de ropa interior, como calzoncillos, se mantenga. Ese es un buen nicho, al igual que las camisetas interiores”, señaló. Respecto a este último producto, Perú enviaba apenas US$ 271 mil en 2017,el resto es historia: pasó a más de US$ 11 millones al cierre del 2022. LEA TAMBIÉN: Concha de abanico, las dos razones que elevarán la demanda para Perú LEA TAMBIÉN: El brillante futuro de las joyas de oro en Perú por un cambio que planea el gobierno Respecto al ‘detergente para la industria textil’, Castillo afirma que su crecimiento se debe a la apertura del mercado colombiano, un gigante regional de las confecciones. “Para la elaboración de este producto, Perú compra insumos y se fabrica aquí para luego exportarlo. Tenemos oportunidad de seguir creciendo en mercados de Centroamérica y a nivel regional”, dijo. En el radar de los gremios empresariales también se preveía un auge en la industria del cartón. Al menos así lo indica Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam). “En la medida que crece el sector manufacturero, esto normalmente está amarrado con la demanda de productos procesados, entre ellos, las cajas y el cartón”. Cabe indicar que, también para el mercado interno, el cartón se convirtió en un sustituto de los envases de tecnopor prohibidos desde el 2021 en el país. Trujillo, al norte del Perú, alberga importantes empresas en esta industria. Sobre el sector agroindustrial, por segundo año consecutivo destacan el comportamiento del té verde y negro, las piñas en conservas, menos sorprendente el aceite de almendra de palma, cuya demanda es explicada porque la industria de alimentos la ha empezado a emplear para sustituir otras oleaginosas, menciona Castillo de la SNI. En esa línea, también destacan las piñas en conserva. “Recuerdo cuando ocupé un cargo en el Ministerio de la Producción e hicimos una visita a Chile, ellos compraban la piña de Centroamérica. Lo que hicimos fue introducir esas variedades a la selva central del Perú, ahora tenemos la variedad Hawaiana que permite retirar la parte del medio rápidamente y hacer las conservas. Esperamos tener un mercado similar en Argentina y algo de Europa”, anotó el ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias. En resumen, Posada refiere que aquellas industrias, como confecciones y químicos, que además se ubican en regiones donde no se ha registrado convulsión social y no requieren transitar por todo el país para exportar, tuvieron un buen año y seguirán creciendo. “ Son productos que van a mercados nichos y hay buenas perspectivas de crecimiento en los mercados globales, tanto en la zona Euro como en Estados Unidos . Por lo que la tendencia para este año es que las exportaciones lleguen a los US$ 72,000 millones, “si es que la convulsión social interna se disipa”. De acuerdo a los últimos reportes internacionales, la economía de la zona euro esquivó la recesión y creció un 3,5% en 2022. Para este 2023, se espera un crecimiento en 0.7% de acuerdo a la última actualización de proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que revisó al alza su proyección de crecimiento global para este año en 0.2 puntos a 2.9%. El ácido sulfúrico es otro de los productos que integra la lista. Su demanda va en aumento pues sirve de insumo para la fabricación de bienes intermedios. “Sabemos que se prevén inversiones nuevas para la ampliación de plantas”, dice Castillo.