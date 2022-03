El último viernes, Gestión adelantó que tras cinco años de paralización (desde finales del 2016) el proyecto de irrigación Chavimochic III podría destrabarse -este año- dado que la concesionaria (que tiene como principal accionista a OEC, exOdebecht) planteó dejar de lado el arbitraje interpuesto contra el concedente de la obra (hoy el Midagri) ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que se inició hace cinco años.

Este planteamiento se hizo en la reunión conjunta -que se desarrolló el 11 de marzo- en la que participó el titular del Ministerio de Agricultura, Óscar Zea; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; el representante de OEC, Alfonso Pinillos, así como congresistas representantes de La Libertad y el gobernador Manuel Llempén.

¿Qué pidió a cambió la constructora para desistir del arbitraje aún en curso? De aceptarse esta propuesta, ¿qué pasos siguen para concretarse el destrabe de Chavimochic? Que según el Midagri -de darse luz verde- en 45 días se retomarían las obras y en 18 meses se concluiría la presa Palo Redondo. Para conocer estos detalles y los entretelones del encuentro entre representantes del Gobierno y funcionarios de OEC, exOdebecht, conversamos con el gobernador Manuel Llempén.

-Gobernador, específicamente a qué acuerdos se llegó en la reunión del viernes con la concesionaria de Chavimochic-

Hace 15 días tuvimos en la ciudad de Trujillo una reunión en la que participaron representantes de la principales instituciones y beneficiarios de este proyecto. Y allí asistió el gerente de la empresa concesionaria y manifestó su predisposición a que el destrabe de Chavimochic se solucione lo más pronto posible. Manifestó que ellos podrían -de acuerdo mutuo- rescindir el contrato, pero primero culminar la presa Palo Redondo. En aquella oportunidad se estableció que hagamos de conocimiento al presidente y al ministro de Agricultura esta propuesta. Así, en la reunión del viernes, la concesionaria -pero ahora con mayor precisión- anunció que tiene la intención de culminar el contrato de concesión de mutuo acuerdo pero -antes- culminar la presa Palo Redondo. Para lo cual plantea desistir del arbitraje en curso para lo cual pidió al Midagri redactar una solicitud conjunta al tribunal arbitral para que suspenda el laudo.

-Entonces, ¿a través de una solicitud conjunta entre el concesionario y concedente se pedirá que se desista del arbitraje en curso al CNUDMI?-

Así es. Eso tiene que darse lo más rápido posible, por lo que el viernes se acordó que la concesionaria presente esta solicitud y propuesta al Ministerio de Agricultura que deberá evaluarlo y tomar una decisión (al ser el concedente). La concesionaria afirmó que desde el día que se tome la decisión de que ellos terminen la presa Palo Redondo y tras ello culmine el contrato (de concesión) de mutuo acuerdo, les tomaría un mes -aproximadamente- el reinicio de obras y en18 meses concluyen la presa Palo Redondo. Para La Libertad esta presa representa el corazón del proyecto de Chavimochic, es lo más prioritario que se culmine para empezar a almacenar el agua que se requiere y darle sostenibilidad a la agricultura.

-¿Qué pidió a cambio la concesionaria (OEC, exOdebrech)?-

El desistimiento del arbitraje ocurriría siempre y cuando se les asegure que ellos (OEC, exOdebrecht) culminarán la presa Palo Redondo, que tiene un 70% de avance. Lo que nos manifestó el ministro de Comercio Exterior y Turismo -que participó de la reunión- es que el presidente de la República les ha pedido que le informen sobre los resultados de la reunión sostenida con la concesionaria y que -posiblemente- visité Chavimochic (Pedro Castillo) y que allá se anuncié esta decisión (de que la concesionaria culmine la presa Palo Redondo). La visita podría darse entre hoy y mañana. El ministro de Agricultura también ha manifestado que la solución se dé en la misma dirección que ha manifestado la concesionaria. Creo que estamos muy cerca de que se reinicien las obras para la conclusión de la prensa Palo Redondo. Lo que esperamos -ahora- es que se tomé la decisión política para el reinicio de las obras lo más pronto posible. Hay que recordar que la empresa concesionaria es la misma de Olmos y no tiene -Chavimochic- ninguna objeción de corrupción.

-¿Qué falta para que se concrete la propuesta del concesionario?-

Lo que se determinó el viernes es que la propuesta de la empresa concesionaria, Midagri -que ahora es el concedente- va a evaluarlo y comunicarlo al presidente para que se tomé una decisión. Midagri dijo que la decisión política la iba tomar el presidente Castillo.

-Si Castillo acepta la propuesta de la concesionaria, ¿se va firmar alguna adenda?-

Se tiene que firmar una adenda en la que de mutuo acuerdo tanto la concesionaria como el concedente colocan los puntos que va a aportar cada uno para el destrabe de Chavimochic. En la misma se añade una línea de tiempo, con los nuevos plazos para destrabar la obra. Si no se toma este acuerdo, lo que vendría es esperar el arbitraje; cumplir con lo que indica el laudo arbitral así como las penalidades que le corresponde a cada uno. Incluso la concesionaria dijo que se va a respetar el monto original estipulado en el contrato que es US$ 330 millones para la presa Palo Redondo. Ya se ha gastado cerca US$ 222 millones falta un poco más de US$ 100 millones.

-¿De dónde van a salir los recursos para el 30% de obras que falta en la presa Palo Redondo?-

No van a salir de las arcas del Estado, sino de un préstamo que se aprobó con la Corporación Andina de Fomento. La concesionaria nos está asegurando que no va a asumir más gastos generales, sino que se va a respetar el monto del contrato de original. Esta obra tiene dos etapa: la primera, que es la presa Palo Redondo que se iba a financiar con este préstamo de la CAF y la segunda, que es el canal Madre que lo iba a construir el concesionario y una vez concluida se iba a beneficiar con la concesión de la primera, segunda y tercera etapa, de todo el proyecto. Lo que falta -que es el canal- podría hacerse bajo otra modalidad u otro contrato. Lo que propongo es que esta etapa debería hacerse bajo otros términos, dado la experiencia negativa en la liberación de los terrenos por parte del Estado, hay mucha demora. Lo que propongo es que la nueva empresa concesionaria, se encargue de la liberación/saneamiento de los terrenos y con otros términos para la concesión.

¿La concesionaria puede desistirse de un arbitraje cuyo laudo está por salir? Ricardo Ampuero Llerena , consultor independiente y experto en temas de arbitraje internacional, explicó a Gestión que cuando dos partes deciden llevar adelante un arbitraje baje las reglas de la CNUDMI lo que usualmente sucede es que se trata de un arbitraje ad hoc, es decir, uno en donde no interviene una institución que administra el arbitraje. “ Siendo ello así, cualquier pedido de esa naturaleza (desistimiento del arbitraje) no se presentaría frente a la CNUDMI (que no administra arbitrajes) sino directamente al Tribunal Arbitral a cargo de resolver la disputa ”, detalló.

, consultor independiente y experto en temas de arbitraje internacional, explicó a que cuando dos partes deciden llevar adelante un arbitraje baje las reglas de la CNUDMI lo que usualmente sucede es que se trata de un arbitraje ad hoc, es decir, uno en donde no interviene una institución que administra el arbitraje. “ ”, detalló. Lo que las reglas CNUDMI establecen -agregó- es que en cualquier momento antes de la emisión de un laudo, si las partes convienen una transacción que resuelva el litigio, el Tribunal Arbitral dictará una orden de conclusión del procedimiento.

“Si el proceso concluye de forma anticipada, lo que normalmente ocurre es que cada parte corre con los gastos que le corresponden (contratación de abogados, la mitad de costos administrativos y honorarios del tribunal, entre otros), pero eso es algo que finalmente el Tribunal Arbitral puede distribuir de forma distinta si considera que existen circunstancias que así lo ameritan”, precisó.

precisó. Una opción para el desistimiento-dijo- es que ambas partes (concesionario y concedente) presenten una solicitud (de desistimiento), pero no es la única. “Si bien no está regulado expresamente, nada impide que una de las partes se desista unilateralmente de su pretensión. En ese escenario, salvo considere que es oportuno y necesario pronunciarse sobre algún punto, el Tribunal Arbitral dictaría una orden de conclusión del procedimiento”.

