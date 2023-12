Esto se da, según indican, en un escenario de pérdida de empleos en esa actividad, y promesas aún por cumplirse por el Poder Ejecutivo con las medidas que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para “poder resucitarla”.

La meta del sector agroexportador para el 2023 era alcanzar los US$11,000 millones en despachos, un objetivo que, a inicios del año no parecía tan difícil de cumplir considerando que el 2022 se había acercado a los US$10,000 millones (exactamente se enviaron al exterior cultivos por US$9,807 millones).

Según Fresh Fruit, más que los conflictos sociales que paralizaron las agroexportaciones en el primer trimestre, lo que más afectó a esa actividad en la costa norte y centro fue El Niño, que trajo lluvias y calor intensos que afectaron la floración de siembras, y la aparición de plagas.

De esa forma, recuerda esa entidad especializada, para mediados del 2023 la meta ya no era crecer lo más posible, sino evitar una caída estrepitosa al cierre del periodo anual.

Resultados por productos

Fresh Fruit indica que al cierre de octubre las agroexportaciones sumaron US$ 7,431 millones, 5.6% menor que los primeros diez meses del año anterior. Además, es un periodo en el que algunos productos líderes de ese segmento presentaron una fuerte caída en volumen.

El producto hasta ahora líder de la canasta agroexportadora, el arándano , ha tenido hasta octubre una caída del 30% en su volumen embarcado, habiéndose contraído solo en el tercer trimestre en 15%.

Las altas temperaturas afectaron gravemente el nivel de floración de este producto desde el inicio de la nueva campaña, que empezó en abril. Se prevé para el cierre del año una caída en el 20% en el valor a comercializar de esa fruta, a pesar que su mayor precio podría compensar esa reducción.

En el caso de la palta , refiere que los volúmenes prácticamente no crecieron en lo que va del 2023, porque la excesiva lluvia dañó los campos.

La entidad especializada proyectó que, si bien se espera que al cierre de año mantenga un crecimiento del 3% en valor, se proyecta que el próximo año se registre una probable caída (en valor) solo por los efectos climáticos de este año.

Respecto a la uva , indicó que hasta octubre se despachó por US$ 961 millones al mercado internacional, un 32% más que igual periodo del 2022. Si bien podría sostener un crecimiento en valor del 30% hasta fin de este año, eso no es del todo buena noticia.

Se espera que los envíos de uva retrocedan fuertemente para el 2024, debido a los grandes adelantos en los despachos de esa fruta al exterior al inicio de la nueva campaña, que se inició en agosto de este año.

Pronóstico 2024

Para el presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, considerando la caída de las agroexportaciones a octubre de este año (en que llegaron a los US$ 7,431 millones), es más previsible que al cierre del 2023 se llegue a los US$ 9,800 millones. Es decir que no crecería el sector, o incluso sería menor.

Indicó que la caída de los envíos agrarios al exterior ha ido de la mano con una pérdida, al décimo mes del año, de más de 12,000 empleos formales en la actividad agrícola, incluida la agroexportadora, por la reducción de sus operaciones y caída de sus márgenes o resultados negativos de las empresas.

Para el 2024, Amaro dio a entender que el escenario no es muy promisorio, pues a la recesión que vive el Perú y la falta de inversiones en el sector agrario, más el incremento de sobrecostos, se suma los efectos que puede traer El Niño global, aún si este fuera de magnitud moderada.

Por ello, remarcó que es importante que el Gobierno peruano apruebe con urgencia las medidas que anunció para la reactivación del sector agrario y agroexportador, advirtiendo que, tras su anuncio (el 12 de noviembre), hoy solo una medida se ha aprobado.

Esta última, según indicó, es el reglamento operativo del programa de Impulso Empresarial Mype, que se amplió a empresas de todo tamaño, y que permite otorgar la garantía del Estado para la obtención de créditos más baratos. Sin embargo, -observó- que el Poder Ejecutivo ha dado esa normativa de manera general (a todo tipo de empresa) y no específicamente al sector agrario.

Medidas pendientes

El MEF anunció un conjunto de diez medidas, entre normas y acciones para recuperar la actividad, entre ellas un fondo para el sector agropecuario con hasta S/1,000 millones para mitigar los efectos de El Niño.

Otras medidas ofrecidas fueron potenciar el Fondo para la Inclusión Financiera para el pequeño productor, para reducir los intereses de los créditos de Agrobanco; dar incentivos a la inversión en el sector agropecuario y agroexportador (incluyendo mantener el porcentaje de contribución a Essalud en 6% en los años 2024 y 2025).

El MEF también ofreció cambiar la Ley del Régimen Laboral Agrario e incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

Amaro indicó que, adicionalmente, el sector agroexportador necesita otras medidas, como retornar al nivel del 15% en su pago del Impuesto a la Renta (IR), el cual el Gobierno lo elevó al 20% para este año, a pesar que, refirió, el propio presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, lo calificó como el peor periodo para el sector agrario en 26 años.

