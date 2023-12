Las exportaciones peruanas superarían los US$ 63,000 millones al cierre de año, lo que evidenciaría un ligero crecimiento de 0.42% en comparación con el año pasado, estimó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Pese a que los envíos al exterior cayeron cerca de 1% entre enero y septiembre de 2023, Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), proyectó que el sector minero tendrá un mejor performance en estos últimos meses del 2023 que impulsarán la recuperación del mercado exportador.

Agregó que las exportaciones no solo crecerán en valor, sino también en volumen.

“De este último indicador no se habla mucho, pero es importante analizarlo porque es necesario saber también cuánto se exporta en volumen y cuánto de empleabilidad genera”, enfatizó Posada durante la XVIII edición de la Cumbre Internacional de Comercio Exterior de la CCL.

Escenario septiembre

De acuerdo al Idexcam, entre enero y septiembre, los envíos peruanos al exterior disminuyeron cerca de 1% comparado a similar periodo del año anterior, debido a menores despachos del sector no tradicional, tanto en valor como en volumen, específicamente en textil, agropecuario y químico.

En el caso del sector textil, en los nueve primeros meses, las exportaciones disminuyeron en 16% en valor y 13% en volumen. Entre las líneas de productos afectadas estuvieron T-Shirt, camisas, y pantalones.

“La caída de este importante sector se explica por la débil demanda de nuestro principal mercado, Estados Unidos, el cual se contrajo en 24% a consecuencia de la inflación -que se viene suscitando este año- y por el aumento de la industria nacional estadounidense del sector textil”, comentó el representante del Idexcam.

En cuanto a las exportaciones del sector agropecuario, que representan el 45% de los envíos no tradicionales, se reportó una contracción de 3% en volumen y 1% en valor FOB. Las líneas de productos golpeados fueron mandarinas, plátanos y arándanos.

“Esta caída se debe en parte a los efectos climáticos adversos que se advirtieron desde finales del año pasado y comienzos del 2023, que afectaron la oferta peruana. Además de una menor demanda por parte de nuestros principales destinos de exportación como Estados Unidos y la Unión Europea”, explicó Posada.

En relación con el sector químico, los envíos crecieron 4% en volumen; sin embargo, en valor FOB, cayeron 17%. Entre las líneas de productos afectados figuran láminas de propileno, neumáticos y láminas de etileno.

Entre enero y septiembre de 2023, los tres principales destinos de exportación fueron China, US$ 17,203 millones (9.85%), Estados Unidos, US$ 6,385 millones (3.26%) y Canadá, US$ 2,012 millones (3.76%).

Expectativas para el 2024

Para el próximo año, el Idexcam espera un panorama alentador con un crecimiento de 3% en los envíos peruanos los que superarían los US$ 65,000 millones.

“Este escenario se daría siempre que se mantengan los precios de los minerales que el Perú exporta; además estimamos que el sector minero crezca en 8% en valor y 10% en volumen”, sostuvo.

Sin embargo, Posada explicó que el crecimiento de otros sectores de exportación, como agropecuario, textil y químico, tendrían un retroceso del 10%, 6% y 10% respectivamente, por una menor demanda de nuestros principales mercados de destino (Estados Unidos, Europa, Comunidad Andina) y una probable afectación del fenómeno de El Niño costero.

Asimismo, el representante de Idexcam indicó que las exportaciones a nivel de Sudamérica registrarán una caída de 2% para este año, pero la proyección de expansión de los envíos peruanos (en terreno positivo) evitará un mayor decrecimiento del comercio internacional de la región.

“Hay países en la región que registran caídas fuertes en sus exportaciones; por ejemplo, Colombia reporta una disminución de 27%. Es el caso de Argentina (-19%), Paraguay (-6%), y Chile (-5%). Estos mercados han tenido los efectos por el tipo de cambio y el fenómeno inflacionario que frena a ciertas industrias”, precisó el también director institucional de la CCL.

