De acuerdo a la Asociación de Exportadores (Adex) , las exportaciones a Corea del Sur , entre enero y setiembre del 2023, sumaron US$ 1,861 millones. De ese total, el 82% fueron de productos tradicionales y el 18% restante no tradicionales.

Dichos envíos pertenecieron a los sectores pesca y acuicultura (US$ 182 millones), agroindustria (US$ 97 millones), y minería no metálica (poco más de US$ 28 millones).

Respecto a los despacho con valor agregado a ese destino sumaron más de US$ 332 millones, entre enero y septiembre último, 13% más respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 294 millones).

El gremio informó que la oferta con valor agregado se constituyó mayormente por calamares en conserva, pota congelada, langostinos enteros y congelados, antracitas, uvas frescas, paltas, frijoles, mangos y colas de langostinos.

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea del Sur

Perú y Corea del Sur tienen un acuerdo de libre comercio desde agosto de 2011 , fecha desde la cual se observó una evolución en varios sectores, principalmente la pesca con valor agregado, agroindustria y minería no metálica.

El presidente de Adex, Julio Pérez Alván, resaltó el comportamiento de ese destino asiático, que en los últimos años se convirtió en una de las economías más importantes a nivel global, destacándose por su alta tecnología.

Así lo señaló durante un reunión con el Embajador de Corea del Sur en Perú, Jong-Uk Choi; el director de la Oficina Comercial de Corea (Kotra), SeungJun Yoo; el encargado de Asuntos Económicos de la embajada, Simon Lee y la subdirectora de Promoción de Kotra, Boyoung Kim.

Cabe resaltar, que dicho diálogo incluyó una posible cooperación en rubros como el de autopartes y ver cómo integrar a las empresas peruanas a su cadena logística de automóviles.

“Corea del Sur es un referente en materia de digitalización y apoyo a las pymes, además está interesado en trabajar en temas de sostenibilidad y cambio climático. Los exportadores peruanos por nuestra parte, propusimos realizar actividades conjuntas como capacitaciones, ferias y misiones comerciales y tecnológicas, a fin de difundir los beneficios y aprovechar más el acuerdo comercial”, puntualizó Pérez Alván.

Expoalimentaria

En otro momento, el presidente de Adex se refirió a la Expoalimentaria , e invitó al país asiático a participar en la edición del 2024 a realizarse del 25 al 27 de septiembre, con el propósito de exhibir su oferta de alimentos procesados y maquinaria y equipos.

Al respecto, detalló que en la Expoalimentaria 2023 se realizaron 2,600 citas de negocios, participaron 526 expositores de 20 países (422 nacionales y 104 internacionales), se presentaron 5 pabellones país (Brasil, Indonesia, Ecuador, China y Hungría) y se proyectaron negocios por US$ 540 millones.

Datos:

En 2022, Perú le importó a Corea del Sur vehículos, artefactos eléctricos y maquinaria y equipos diverso s.