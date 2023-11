El presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, indicó que la economía peruana creció a un ritmo promedio anual de 4.3% en las últimas dos décadas, solo superado por Panamá y casi duplicando el promedio latinoamericano (2.2%), por lo que confió en la capacidad del país en revertir la actual recesión.

Durante su exposición ante el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Julio Pérez Alván, y su Consejo Directivo, Velarde emitió un mensaje de tranquilidad a los empresarios, quienes expresaron su preocupación por la delicada situación de las exportaciones, que este año cerrarían con una caída de 1.3%.

Luego de detallar que la fuga de capitales en el 2021 y 2022, fueron las más grandes jamás registradas en el Perú, sostuvo que el mal desempeño este año es por causas externas, una de ellas, el mal comportamiento de la economía internacional . También se deben sumar otras internas como las protestas sociales y los efectos del Fenómeno de El Niño.

“Reconstruir todo ello toma tiempo, por eso se debe tener calma, se está logrando de a pocos. Sin embargo, se necesitan reformas estructurales que impulsen esa recuperación y retomar un crecimiento más alto”, apuntó Velarde, según información de Adex.

Panorama

Velarde refirió que el crecimiento mundial se revisó al alza para este 2023, no obstante, considerando el menor ritmo de expansión de China, el 2024 cerraría a la baja. Se debe recordar que el país asiático es el principal destino de los envíos primarios peruanos, especialmente de minerales.

En el caso de Estados Unidos, otro importante mercado de la oferta peruana, su PBI tuvo un crecimiento inesperado en el tercer trimestre del año (4.9%). “Se espera que la Reserva Federal (FED) mantenga su tasa de interés en el nivel actual hasta mediados del 2024″, expresó.

En cuanto a los precios de los combustibles y alimentos importados, detalló que empezaron a revertirse desde mediados del año pasado. El barril de petróleo pasó de US$ 115 a US$ 79, el trigo de US$ 532 a US$ 265 por tonelada y el maíz de US$ 300 a US$ 174 por tonelada, beneficiando al consumidor final pues no tendrá que pagar tanto.

Inflación dependerá de FEN

El presidente del BCRP recordó que la minería es la principal actividad que impulsa la producción primaria, en particular por la producción de Quellaveco. El PBI primario cerró en 3.4% en el tercer trimestre, pero el no primario cayó -2.1%. “Se contrajo por la manufactura, construcción y servicios, actividades asociadas al gasto privado”, explicó.

Respecto a la inflación, afirmó que Perú registra una de las tasas más bajas y menos volátiles de Latinoamérica en lo que va del presente siglo (2001-2022), siendo la segunda menor con 3% después de Panamá (2.2%) y superando a países como Chile, Ecuador, México, Colombia, Brasil o Argentina.

“ Pasó de 8.8% en junio del 2022 a 4.3% en octubre del 2023. La persistente inflación de alimentos ha sido impulsada por eventos climáticos adversos, mayores precios de fertilizantes, bloqueos de carreteras y un brote de gripe aviar. La inflación sin alimentos y energía se acerca al límite superior del rango meta”, aseveró.

En ese sentido, consideró que el panorama puede variar dependiendo del impacto del fenómeno de El Niño global y costero. “Esperemos que sea moderado, pero el escenario más probable es que sea fuerte”, añadió.