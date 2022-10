Tedy Vásquez, presidente de la Cámara de Turismo de Loreto, señala que atrás quedó la época dorada de Iquitos, cuando se puso de moda por sus lodge y sus discotecas. Solo hasta agosto del 2022, el aeropuerto de la ciudad recibió 625,253 pasajeros, muy lejos de los 1.2 millones de visitantes que albergó en todo el 2019, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). En tanto, otros destinos de la selva oriental como Pucallpa y Tarapoto están más cerca de sus niveles del 2019. (Ver cuadro)

Fuente: Sistema de Información Turística Mincetur. *La ruta a Chachapoyas es operado por solo una aerolínea. El derrumbe en Kuélap afectó el movimiento turístico.

Y es que pese a los impresionantes paisajes que puede ofrecer, según el empresario hotelero, el turismo en Iquitos no despega por el alto precio del ticket de avión -es considerado junto con Tacna el boleto aéreo más caro en Perú-. “La única ruta para llegar a esta ciudad de la selva es vía aérea y el pasaje puede costarte en promedio US$ 180 versus US$ 90 a Tarapoto o a Cusco”.

¿A qué se debe esta elevada tarifa comparada con la de otros destinos locales? Francisco Basili, presidente de la Asociación de Agencias de Turismo Especializado (Aptae), menciona dos factores: por la distancia, ya que es la ruta más larga entre los vuelos nacionales; y segundo, porque al no haber aprovisionamiento de combustible, el avión tiene que ir con carga llena para ida y vuelta. “Un boleto a Iquitos puede ser entre 25% y 35% más caro que otras rutas. Las agencias lo saben y por eso promueven más un paquete a Tarapoto”, agrega.

Así, Iquitos se ha vuelto un destino casi de nicho y de “lujo” . Pero ¿qué están haciendo los empresarios?

Propuestas turísticas

Para atraer un mayor público y retomar el camino de destino masivo, Vásquez señala que los operadores turísticos han ajustado los precios de los paquetes hasta en un 40% respecto al 2019. Asimismo, se han concretado alianzas entre hoteles de la ciudad y los lodge para que el visitante pase al menos un día en la zona céntrica y visite la nueva ruta turística -además de la famosa Reserva de Pacaya Samiria y la Reserva Allpahuayo-Mishana- en la que han trabajado en el último año, y que incluye una nueva playa de arena blanca.

La ruta incluye una visita a Amazon Forever Bio Park, un refugio de recuperación de los famosos delfines rosados a una hora de la ciudad de Iquitos; seguido del complejo Quistoqocha (que está por culminar su remodelación) y la nueva playa Santo Tomás, donde se ofrece servicios de motos acuáticas y balsas flotantes.

“Los paquetes completos (hospedaje, alimentación y visitas) por tres días y cuatro noches en un hotel de tres estrellas va desde los US$ 280, un precio que no nos da un buen margen de ganancia para las empresas pero queremos sobrevivir y dar a conocer el magnetismo de Iquitos”, menciona.

Flotando sobre el Amazonas

Los cruceros de lujo están haciendo lo propio para atraer más turismo. No obstante, la ocupación a la fecha es de solo el 60% de la capacidad total que tienen las cinco empresas que ofrecen el servicio, cuyo costo es de más US$ 1,000 la noche, señala Vásquez.

Francesco Galli, CEO de Aqua Expeditions, empresa que en 2021 puso en operación el primer crucero hecho en Asia que navega por el Amazonas, dice a Gestión que tiene una mirada optimista sobre el turismo en el Perú. Incluso, cuenta, se alista para recibir en los próximos días a más de una decena de parejas de extranjeros que recorrerán por siete días el río Amazonas disfrutando de una variada propuesta gastronómica a cargo de un reconocido chef peruano.

El primer crucero del Amazonas hecho en Asia. Para la empresa Aqua Expeditions, está basado en un Fitzcarraldo moderno.

“Iquitos es la ciudad más grande del mundo sin conexión por carretera; es un destino con historia y con encanto que hay que seguir promocionando”, señala el empresario, aunque agrega que también busca que más turistas nacionales accedan a su oferta turística. Para ello, cuenta con una tarifa preferencial para residentes peruanos hasta 25% menor que su tarifa normal. Así, también señala que para ampliar su público objetivo, incluirán actividades de aventura.

Pese a ello, indica que los operadores no son ajenos al impacto de la inflación y el incremento del precio del dólar. En el caso de Aqua Expeditions, sus tarifas para el 2023 y 2024 tendrán un incremento de entre 7% y 8%.

