Más de 600 castillos, impresionantes paisajes naturales y pueblos con encanto son algunos de los atractivos que ofrece el Reino Unido, un destino considerado por las agencias de viajes como “un destino de ensueño”. Y entre sus diversas opciones, Londres se ubica como el lugar favorito por varias razones: su arquitectura, el gran aporte musical, incluso, por albergar el parque Warner Studios y el famoso tour de Harry Potter.

Pese a ello, y a la fecha, el Reino Unido no es considerado por el turista peruano entre sus destinos top. Según datos de Migraciones, en el 2019 -antes del COVID-19- dicho destino recibió solo 3.464 turistas peruanos. En 2021, fueron solo 28 personas. Y en lo que va del 2022, la cifra alcanza las 72.

Son dos las razones que hacen -hasta ahora- que la mayoría de turistas peruanos no frecuenten esa parte de Europa: el costo de la bolsa de viaje y el trámite de la visa. “Tienes que presentar solvencia económica, la reserva del hospedaje, entre otros documentos”, señala Francisco Basili, presidente de la Asociación de Agencias de Turismo Especializado (Aptae).

Pero esos requisitos quedarán en el pasado. Desde el próximo 9 de noviembre, los peruanos ya no necesitarán visa para viajar a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte siempre que sea por un periodo menor a seis meses. Es decir, se elimina el requisito de pagar, suministrar datos biométricos, asistir a un Centro de Solicitud de Visa y entregar su pasaporte antes de su viaje.

Así, “Londres, Belfast, Edimburgo, Cardiff y otras ciudades se abren como destinos turísticos para miles de peruanos y peruanas que sueñan con conocer el Palacio de Buckingham o la Abadía de Westminster, lugares que se han hecho famosos gracias a la realeza británica, en especial, a la extraordinaria vida de la recordada Reina Elizabeth II”, mencionó la Embajada del Reino Unido en Perú.

¿Reino Unido, destino accesible?

Para llegar a Gran Bretaña desde Perú el tiempo de viaje requiere de al meno 15 horas. No hay, en este momento, vuelos directos al Reino Unido desde Perú, indica Basili en diálogo con Gestión; por lo que la mayoría de escalas se hacen en algún país de Latinoamérica o alguno de los aeropuertos más importantes de la Unión Europa -que no solicita visa a los peruanos-, como el de Madrid (España) o Frankfurt (Alemania).

En ese sentido, detalla que un pasaje de avión a un país de la Unión Europea oscila en promedio entre los US$ 800 a US$ 1,200 en clase turista. Desde ese punto, la conexión al Reino Unido está valorizado entre US$ 350 y US$ 650 adicionales. Según el portal Kayak, un pasaje a Birmingham o Mánchester se valoriza en más de S/ 4,100.

“Tras el anuncio, hay expectativa de que la demanda por este destino crezca pero no este año, sino, hacia inicios del 2023 porque en estos momentos el hemisferio Norte está entrando a invierno. La mejor temporada para viajar empieza en mayo con el inicio de la primavera, hasta setiembre”, recomienda el representante de Aptae.

¿Si voy en temporada baja encuentro mejores precios? Basili responde que el Reino Unido es un destino caro para los viajeros latinoamericanos debido a su moneda: la libra esterlina. Si bien el pasaje de avión podría adquirirse un 20% más barato entre octubre y marzo respecto a la temporada alta, la bolsa de viaje en los países de Reino Unido es alto respecto a Estados Unidos.

Sin embargo, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), dice a Gestión que en un contexto en el que dólar se fortaleció frente al euro, Europa en general se ha vuelto un destino atractivo para los viajeros que ahorran en la moneda norteamericana.

Asimismo, menciona que tras el anuncio, la aerolínea British Airways podría retomar sus vuelos directos Lima-Londres, incluso, hacerlos de forma permanente y ya no estacional como ocurrió hasta el 2019.

“Posiblemente veamos un mayor movimiento de vuelos a países de conexión con Reino Unido y, si entra una aerolínea con la oferta de vuelos directos como British, el resto (de aerolíneas) probablemente tendrá que mejorar sus precios al viajero”, señaló.

Por su parte, Basili agrega que las agencias de turismo de Perú empezarán a retomar contacto con operadores locales del Reino Unido para evaluar las ofertas y paquetes de viaje que se podrán ofrecer, con posibilidad de incluirlos junto al paquete del famoso Eurotrip.

A considerar

Basili recordó que si bien los peruanos no deben presentar una visa para entrar a los países de la Unión Europea, se anunció que a partir de noviembre de 2023 se tendrá que solicitar en línea la exención de visa ETIAS, un programa lanzado por la Unión Europea para contribuir a una experiencia de viaje mejor y más segura dentro del espacio Schengen.

Las solicitudes podrán tramitarse desde un teléfono inteligente, tableta o computadora personal. Para el registro, el pasajero deberá contar con su pasaporte con una validez de tres meses desde la fecha de llegada prevista; un método de pago como tarjeta de crédito y una dirección de correo electrónico.

Dato