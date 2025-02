Tras alcanzar un crecimiento del 2.2% en 2024, impulsado principalmente por la inversión pública, el sector de construcción alcanzaría un avance de 3.5%, proyectó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

El director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, precisó que las perspectivas para 2025 muestran un cambio de tendencia con un mayor protagonismo de la inversión privada.

“El avance de este año ya no se basaría en la inversión pública, que este año aumentaría 4.5%. Adquirirá un mayor protagonismo la inversión privada que se espera avance 3.2% al cierre del presente ejercicio. Esto es bastante sano para el sector debido a que lamentablemente la obra pública tiene una serie de problemas, el más evidente la paralización de obras”, comentó Valdivia a el Diario El Peruano.

El mercado de vivienda será un factor importante. Luego que en 2024 los créditos hipotecarios para vivienda no social aumentaran 22% y los recursos aprobados crecieron 28%, el representante de Capeco indicó que este año, se espera un incremento de 10% a 12% en la demanda de viviendas.

“ A diferencia de lo sucedido el año pasado con la vivienda social, para este año proyectamos que podría crecer a una tasa de dos dígitos porque hay recursos para ello ”, sostuvo.

En cuanto a edificaciones comerciales y corporativas, Valdivia precisó que el segmento hotelero sigue en recuperación, mientras que el de oficinas sigue muy restringido, solo con ampliaciones de negocios.

El crecimiento del sector no solo se verá impulsado por proyectos de vivienda: Una de las claves para el crecimiento de este año está en los proyectos bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP), que en 2024 alcanzaron adjudicaciones por US$ 9,000 millones y para este año se espera que sumen otros US$ 7,000 millones.

“Hay una cantidad importante en proyectos adjudicados hasta el 2024 que están por ejecutarse, cuyo impacto empezará registrarse desde este año en el sector construcción”, explicó.

Asimismo, Valdivia destacó el crecimiento del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), esquema que ha demostrado ser más eficiente que la obra pública tradicional, pues se desarrolla mediante ejecutores privados.

Además, el representante de Capeco señaló que el sector también se verá impulsado por inversiones en infraestructura y minería. Solo en inversión minera se espera que crezca 7.7% este año.

En cuanto a infraestructura, los principales proyectos que podrían avanzar este año son el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco); la Vía Expresa en Cusco; el Hospital Antonio Lorena (Cusco); Majes-Siguas II (Arequipa); la Carretera Longitudinal de la Sierra, que integrará cinco regiones con una vía asfaltada; y la modernización del “Tren Macho”.

