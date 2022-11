El banco indicó que esto fue explicado por la contracción real de la inversión minera (-12.5%), mientras que la inversión proveniente de otros sectores registró un incremento de 0.8%. Ambos segmentos tuvieron avances positivos en los dos primeros trimestres -ver tabla-.

Cabe indicar que el BCR, según su último Reporte de Inflación, espera un crecimiento nulo (0%) de la inversión privada en el presente año, en línea con una variación negativa de 3.7% en la parte minera, y un ligero crecimiento de 0.5% en el agregado de los demás sectores. Por su parte, otras entidades como el BBVA Research (-1.1%) y Scotiabank (-1.6%) esperan una contracción.

En línea con lo anterior, indicadores clave como las expectativas empresariales están en su mayoría en el tramo pesimista desde meses atrás, sobre todo las de más de corto plazo (a tres meses), en donde destaca la visión que se tiene de la inversión en el propio negocio. Esto según la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCR.

Según Thorne y Associates, el crecimiento de la inversión privada en el cuarto bloque del año sería de -1.5%. Ello sería soportado por una nueva caída de la inversión minera (-10.7%) y una inversión no minera similar a la que se tuvo en el mismo periodo del 2021 (0.1%), en términos reales. Esto llevaría a una caída anual de la inversión de 1.4%.

“Un factor que pesa son las expectativas de inversión. Asimismo, un indicador adelantado de cómo las empresas están viendo su futuro -que también recoge el BCR- es de los inventarios no deseados (días de inventarios correspondientes a cada mes menos los días de inventarios deseados por las empresas), que se ha ido deteriorando con la nueva administración”, dijo su director Alfredo Thorne.

El también exministro de Economía y Finanzas señaló que otro elemento que explica la caída en la inversión es la conflictividad social y los menores precios del cobre y su impacto en la parte minera. Por otro lado, destacó el factor de inflación importada (en referencia a precio de bienes de capital) en las empresas y su planes de inversión.

“La explotación minera aún es rentable, aunque con menos estímulos con menores precios de los metales. Sin embargo, esto último tiene un impacto pequeño, pues las razones que más pesan son el entorno político y el bajo control de protestas”, apuntó.

Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, espera una contracción de 0.7% en la inversión privada en el último trimestre del año, en línea con una proyección anual de 0% de crecimiento en esta variable.

Al igual que Thorne, destacó el impacto de la deteriorada confianza empresarial, sobre todo en la inversión no minera.

“La composición sería similar a lo que se vio en el tercer trimestre, con una caída a doble dígito en la parte minera. Esta expectativa de contracción en este y en los próximos trimestres se justifica por la culminación de Quellaveco, y en la medida que no haya proyectos de gran envergadura los montos irán disminuyendo. Al mismo tiempo, hay que reconocer que los conflictos sociales y los menores precios del cobre va a ir derivando en menores montos (de inversión) también”, indicó.

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, mencionó que la caída de la inversión privada en el cuatro trimestre del año sería alrededor del 4%.

Esto se explica principalmente por la caída alrededor de 40% de la inversión minera y un avance ligero de la parte no minera en cerca del 2%. Señaló también el impacto de las expectativas pesimistas por parte de las empresas sobre todo en los sectores no mineros.

“La caída en minería sería principalmente porque ya no se contaría con la presencia de Quellaveco (que recibió su licencia de operación comercial en setiembre pasado). No se ve ningún proyecto nuevo hacia adelante, pues los potenciales (proyectos) están en zonas de alta conflictividad social, y no hay mediador idóneo en el gobierno. Los menores precios del cobre, aunque aún se mantienen elevados, tendrían más impacto el próximo año”, indicó.

Vista a detalle

El Ministerio de Energía y Minas informó que en el tercer trimestre de 2022 la inversión en el sector minero ascendió a US$1,362 millones, monto inferior en US$39 millones a lo registrado en el mismo trimestre del año previo. La menor inversión respecto al mismo trimestre de 2021 se concentró en los rubros de equipamiento minero e infraestructura, según señala un reciente reporte del BCR.

Por su parte, el incremento de la inversión en los sectores no mineros se encuentra en línea con el aumento del volumen de importaciones de bienes de capital sin materiales de construcción ni celulares (1.1%). Sin embargo, el banco indicó que otros indicadores contemporáneos y adelantados de la inversión, como el consumo interno de cemento, muestran una caída interanual.

Según empresas de sectores no mineros, destaca el aumento de la inversión en: Enel Distribución, con un desembolso de US$38 millones en el tercer trimestre (mayor en US$3 millones al invertido en el mismo periodo del año previo), y en Refinería La Pampilla, con una inversión de US$10 millones (mayor a los US$4 millones desembolsados en el tercer trimestre de 2021).

Datos

Antes del último dato trimestral, el último registro con crecimiento negativo en la inversión privada fue en el tercer bloque del 2020, periodo marcado por el covid-19.

Inversión minera caería 16% en el 2023, según el BCR.

Los días de inventarios no deseados estuvo en 8.9 en diciembre del 2019. En octubre este registro fue de 11.8.

Credicorp Capital espera una caída de 1% en la inversión privada en el 2023.