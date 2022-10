Según información de la Defensoría del Pueblo a agosto, hay 209 conflictos sociales registrados, de los cuales 89 son mineros - ver gráfico-. En el año, resaltan paralizaciones como la de Las Bambas y Cuajone.

La pérdida de producción minera por los conflictos sociales, señaló Jacob con base en una estimación al 30 de setiembre, ha sido de US$ 790 millones, a la par de un impacto de S/ 740 millones en impuestos y regalías mineras dejados de recaudar.

“Normalmente no habían conflictos en las operaciones mineras, sino que eran más bien en los proyectos (antes de entrar a operación). Desde esta administración se ha aumentado la tolerancia a estos conflictos. Es una situación que no se puede sostener, pues no se aprovechan los recursos que tiene el país. Se tiene que respetar el estado de derecho, pues, por ejemplo, con Quellaveco (en referencia a la disputa por los derechos del agua) vemos que se está dejando de lado ocho años de trabajo en permisos” dijo en el marco del Moody’s Inside LatAm Perú 2022.

Elaboración: BBVA Research.

Al respecto, BBVA Research, en su Informe Situación Perú de octubre, bajó su proyección de producción de cobre para el siguiente año debido a la permanencia de los conflictos sociales en el sector.

“Los conflictos sociales se han ido elevando de manera preocupante, y van a afectar el normal despliegue de las actividades productivas. La entrada en operación de Quellaveco atenuaría el escenario“, refirió.

Raúl Jacob destacó que, en producción de cobre (principal metal exportado por Perú), actores del sector como Southern Copper tienen bajos costos, frente a un precio actual de US$ 3.46 la libra, aunque se necesita un entorno con garantías para iniciar los proyectos.

“A pesar de todas las preocupaciones que hay, las compañías mineras tienen balances sólidos. Hay proyectos, pero muchas compañías están esperando un entorno más favorable para entrar en un ciclo de inversión. Por ahora no se ve como algo factible, pero la oportunidad está”, enfatizó.

Otro gran desafío para el sector

El representante de la SNMPE puso énfasis en la actualidad más retadora de los principales demandantes de cobre a nivel mundial, lo que significa un desafío para el sector minero por el impacto en las cotizaciones del commodity.

“En China, un crecimiento de 2.5% se siente como una recesión. Tenemos a Europa en recesión y a Estados Unidos con un ciclo importante de alza tasas para contener la demanda. Esperamos que la recesión no sea fuerte y en el momento que pase, lo que deberíamos ver es un regreso de mejores precios (del cobre) sobre todo si coincide con una depreciación del dólar, que se ha venido apreciando mucho”, indicó.

Jacob acotó que un atenuante para esas previsiones de menor demanda son los bajos inventarios del metal, sobre todo considerando que el cobre a nivel mundial ha seguido con crecimiento en su consumo.

Fuente: CRU