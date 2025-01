La inversión en infraestructura de transporte concesionadas alcanzó los US$1,083 millones en el 2024, lo que significó un incremento del 49.6 % en comparación con los US$ 723.4 millones registrados el año anterior, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

El dinamismo lo concentró la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que valorizó US$ 478 millones, 28.6 % superior a 2023; y Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto Jorga Chávez , con US$ 342 millones, multiplicándose por 14 veces lo invertido el 2024 respecto al año previo.

En contraste, refirió Ositran, las concesiones en el sector carreteras experimentaron una contracción del 48.2 % en su inversión, totalizando US$ 42.6 millones, mientras que el sector portuario disminuyó en 22.5 %, con una inversión de US$ 165.9 millones.

Inversiones en diciembre

En el último mes del 2024, la inversión en las infraestructuras de transporte concesionadas ascendió a US$ 155.8 millones, impulsada por los US$ 126.6 millones en el proyecto de la Línea 2 del Metro, que comprendió la adquisición de equipamiento electromecánico y el desarrollo de obras civiles en estaciones y pozos de ventilación de las Etapas 1B y 2.

En el sector aeroportuario, se valorizaron inversiones por US$19.4 millones efectuadas por el concesionario LAP destinadas a la rehabilitación del pavimento en la plataforma de los sectores G2 y H2, así como las mejoras del proyecto de ampliación del nuevo Terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En tanto, refirió que el Primer Grupo de Aeropuertos, registró US$ 466,026 en la ejecución de las evaluaciones funcionales y estructurales de los pavimentos del lado aire de los aeropuertos de Anda, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Trujillo, Talara, Tarapoto y Tumbes.

Puertos

En el ámbito portuario, APM Terminals Callao, concesionario del Terminal Multipropósito Norte, ejecutó en diciembre US$ 2.2 millones principalmente en obras de la Etapa 3A, así como en la reubicación de los rack de tuberías para graneles líquidos y la nueva zona Sunat.

El concesionario del Terminal Portuario de Salaverry ejecutó US$1.2 millones en el avance de la inversión discrecional para la zona de almacenamiento de graneles sólidos (parque de antracita), y DP World Callao invirtió US$ 75,797 en la ampliación de los edificios del terminal.

La Red Vial concesionada registró inversiones por US$ 5.5 millones, destacando US$ 2.6 millones del concesionario de la Red Vial 5, en obras complementarias de pasos a desnivel en los Kilómetros 79 y 181; y la ejecución de US$ 1.9 millones de la concesionaria IIRSA Norte, principalmente, en obras accesorias en los sectores 1 y 2 del Tramo 3: Corral Quemado- Rioja.

Inversión acumulada

Desde el inicio de las concesiones, la inversión acumulada en infraestructura de transporte alcanzó los US$ 12,354 millones, equivalente al 61.67 % del compromiso total de inversión de las concesionarias, que supera los US$ 20,033 millones.

Las carreteras lideran el avance de inversión con un 90.74 % (US$ 4,948 millones), seguidas por la infraestructura ferroviaria y líneas de metro con 68.11 % (US$ 4,099 millones). La inversión portuaria alcanza 65.81 % (US$ 2,268 millones) y la aeroportuaria 38.25% (US$ 1,038 millones).

El ente supervisor refirió además que, en noviembre del 2024 se actualizó el compromiso de inversión con el ingreso del Anillo Vial Periférico, cuyo monto referencial de inversión asciende a US$ 2,400 millones, y que a la fecha todavía no registra avance.