Así lo indica Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a Gestión. Lo anterior sería inaceptable en un país con el potencial que tiene Perú. Por eso, proponen la creación del llamado “Fondo Extraordinario de Desarrollo”, con el que se financiarían grandes proyectos de infraestructura.

La expectativa, según comenta a este diario, es que con la aplicación del fondo Perú crezca por encima del 4% este año, lo que reflejaría un crecimiento orgánico, lejos de un simple rebote estadístico sobre el 2023.

Dinamización

El fondo propuesto ascendería a S/ 50 mil millones, lo que equivale a 5% del PBI nacional, de acuerdo a Salazar. El objetivo es incrementar el endeudamiento público para financiar proyectos de inversión en infraestructura.

El presidente del gremio empresarial recuerda que Perú es uno de los países con menor tasa de endeudamiento en América Latina. En 2023, la deuda pública ascendió al 33% del PBI, con lo que estaría muy por debajo del 68% promedio de la región (ver gráfico).

“Perú aún tiene techo para endeudarse, pero de forma sana, no hay que tenerle miedo. Con el fondo la tasa llegaría al 38%, igual que Chile. Todavía estaríamos muy por debajo del promedio regional”, señala Salazar.

La tasa señalada por la SNI coincide, vale decir, con lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijó para la regla de deuda pública en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) más reciente: que la deuda brutal total del sector público no financiero no debe exceder el 38% del PBI y debe ser menor o igual al 30% del mismo en un plazo no mayor a 10 años.

Según detalla Salazar, captar los fondos para el fondo propuesto no sería un inconveniente. “El MEF tiene mecanismos suficientes para ello. Es más, las veces que Perú ha salido a colocar bonos e instrumentos de deuda en el mercado internacional, la demanda ha sido mayor a la oferta”, asegura.

El verdadero problema sería ver a qué obras se destinan esos fondos. “Proponemos que haya un alto comisionado, convocado desde el sector privado, nombrado y encargado de movilizar los proyectos. Están, por ejemplo, los 72 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNIC)”, indica Salazar.

El PNIC actual, que abarca los años 2022-2025, incluye 72 proyectos priorizados con una inversión total de S/ 146,622 millones, donde 37 de ellos se ejecutan como obra pública. Entre algunas de las obras incluidas en el PNIC está Chavimochic III y la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez.

Otras obras que podrían beneficiarse del fondo serían la cartera minera y las obras derivadas del desarrollo del Megapuerto de Chancay, que será inaugurado a finales de año.

“La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) podría encargarse de la ejecución de los proyectos, mientras que el alto comisionado se encargaría de destrabarlos”, explica Salazar.

Según el presidente de la SNI, de reactivarse el sector construcción, esto favorecería también la recuperación de la industria nacional. En 2023, de acuerdo al gremio, la industria cayó alrededor de 6.4%.

Crecer por inercia

El acuerdo mayoritario entre consultoras y analistas es que Perú crecería alrededor de 2% en 2024. Entre los más optimistas están Moody’s y Citi, ambos con estimados de 2.4%, mientras que el más pesimista es Thorne & Associates, con una tasa de 1.7%.

Si bien varios de estos pronósticos consideraron un El Niño fuerte y no moderado, como viene siendo, para la SNI un ratio como los señalados es intolerable. “Esa tasa se daría si no hacemos nada, es decir, si seguimos con la inercia. Sería una vergüenza porque no sería un desarrollo real. No podemos aceptarlo, menos cuando sabemos que el rebote estadístico por lo pésimo que fue el 2023 representa 1.5% de ese 2% total”, reclama Salazar.

En ese sentido, el representante gremial cuestiona que varias de las promesas del Plan Unidos aún no estén en ejecución. Aparte, cree que el Estado inició tarde los preparativos para la puesta en operación del Puerto de Chancay.

“Es una oportunidad de desarrollo nacional para los próximos 20 años, no solo un hub logístico que traerá grandes embarcaciones. Lamentablemente ya es un poco tarde. Se habla del Parque Industrial de Ancón, pero se sabe que va a demorar aún. Hay una gran oportunidad para implementar Zonas Económicas Especiales (ZEE) que se está desperdiciando”, refiere el presidente de la SNI.

Salazar comenta que el Gobierno ha impulsado la habilitación de terrenos para que los industriales coloquen sus plantas operativas, pero se ha dicho poco sobre la capacidad de desarrollo de economías circulares e investigación entorno a la actividad del megapuerto.

“Más de 4 mil contenedores ingresarán diariamente. Ojalá no solo vengan a traer mercaderías, sino que haya una industria nacional fuerte que pueda llenar esos contenedores con productos peruanos para el mundo”, agrega el vocero del gremio.

Según estima la SNI, con su fondo propuesto, la tasa de crecimiento de Perú en 2024 podría ascender a 4.5%, con lo que el “crecimiento orgánico”, más allá del rebote estadístico, sería de 3%.

El gremio empresarial está a la espera de conversar con autoridades del Poder Ejecutivo para viabilizar su propuesta, ya que, según señalan, solo haría falta un decreto legislativo para hacerlo realidad.

