De acuerdo con las fuentes consultadas por Gestión, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que veremos durante este y el próximo mes confirmarían el regreso de la inflación al rango meta luego de cerca de dos años y medio de superar este límite.

Si bien a inicios de año el IPE estimaba que durante el primer trimestre la inflación se mantendría entre 3.2% y 3.3%, el economista y gerente de políticas públicas de esta institución, Victor Fuentes, señala que ahora se espera que al cierre de estos primeros tres meses del 2024 el índice de precios “apunte a un valor alrededor de 2.5%”.

Solo en febrero, precisa, se espera que la inflación interanual se ubique, probablemente en cerca de 2.99% o menos, dato que oficialmente será emitido por el INEI el próximo 1 de marzo.

LEA TAMBIÉN: Expectativas de inflación alcanzan su menor nivel en 30 meses

El jefe del Sistema de Información de Macroconsult, Eduardo Jiménez, coincide con estas proyecciones que apuntan a una inflación completamente controlada en este primer trimestre del 2024.

“Nosotros esperamos que para febrero o marzo la inflación esté dentro del rango meta del BCRP , con una inflación de 2.8% más o menos para ese periodo. Yo diría que la batalla contra la inflación ya está ganada y en este trimestre ya deberíamos ver esa tasa en el rango meta”, comentó a Gestión.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, también estima que para marzo la inflación estaría rondando un valor de 2.5%, con expectativas de una importante caída en la tasa anual de inflación en ese mes.

Pese a que tradicionalmente en marzo se esperan subidas en la inflación por los reajustes de los costos de matrículas y pensiones educativas, Odar afirma que la estacionalidad no es algo que vaya a afectar fuertemente los precios pues se comparará con el periodo de marzo 2023, fecha que tuvo una tasa “inusualmente alta”.

Como se recuerda, con datos del INEI, en marzo del año pasado los precios al consumidor subieron 1.25% no solo por la estacionalidad, sino también por factores climáticos, la gripe aviar, que generó un mayor costo de producción, así como las dificultades que existieron para el transporte de los alimentos tras las intensas lluvias.

“Como se compara en tasa anual, la estacionalidad no es algo que te va a pegar, lo que sí va a pasar es que estás revirtiendo parte de los choques negativos que tuviste el año pasado. Si bien es cierto que hay anomalías climáticas, parece que estas anomalías no van a ser tan severas como se temía en el caso del Niño”, explica Odar.

Pese a la desaceleración de la inflación, algunos precios se mantienen altos. El economista de Phase Consultores agrega que, por ahora, hasta enero se estima que el costo de la canasta básica para un hogar de cuatro miembros es de unos S/ 1,716 mensuales.

¿Qué riesgos existen?

Si bien las presiones inflacionarias son menores, el economista del IPE recuerda que aún existen riesgos por algunos ajustes que podrían generar alzas de precios.

En el plano local, Fuentes señala que el fenómeno de El Niño con sus altas y bajas sigue siendo un riesgo relevante. Cabe recordar que los recientes reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indican que los cultivos de maíz, arroz, papa, café, cacao, frijol y palta podrían estar en riesgo ante estas condiciones climáticas.

En el plano internacional, sostiene que aún hay factores que pueden afectar la inflación importada, que van desde problemas en el transporte hasta presiones geopolíticas

“Pueden afectar las disrupciones por los problemas en el Canal de Panamá y el Canal de Suez vienen afectando el envío de comercios internacionales. Otro riesgo que no es menor y que puede afectar la dinámica de los precios son las presiones geopolíticas que pueden elevar el precio del trigo y del petróleo”, refiere.

Además, señala que la subida del dólar a más de S/ 3.80 también puede contribuir a que algunos productos que se importan tengan un precio un poco más elevado.

Para Jiménez de Macroconsult, actualmente el principal riesgo para la inflación está relacionado al precio de los combustibles a nivel global.

“El precio del petróleo está bastante volátil por lo que está pasando en el Mar Rojo, donde se mueve mucho petróleo, entonces me parece que ese es el punto que presenta riesgos más allá de temas muy puntuales. Más allá de eso, me parece que no deberíamos tener nada muy complicado”, sostiene.

Pese a estos riesgos, afirma que las posibles presiones al alza serán menores que las reportadas el año pasado y no se espera que la inflación salga del rango meta nuevamente.