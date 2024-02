Con esas condiciones, la divisa estadounidense escaló entre el último viernes y ayer de S/ 3.832 a S/ 3.864, y acumula en los primeros 35 días del año un avance de 4.24%, tras cerrar en S/3.707 el 2023.

Los mercados ya habían anticipado este repunte luego de que en su última reunión de política monetaria, la Fed casi descartara un recorte de su tasa de interés en marzo, mes en el que la mayoría de inversionistas asumía que acontecería dicho hito (gestion.pe 1.02. 2024).

Las nuevas perspectivas sobre una demora del banco central estadounidense en el inicio del descenso de su tasa de interés se afianzaron luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizara que no hay prisa por rebajar esa tasa clave, y de que se difundiera el dato de creación de 353,000 puestos de trabajo en ese país, en enero, muy por encima de lo previsto.

Ello empoderó al dólar a nivel global, que avanzó ayer 0.35%, y en el mercado doméstico (0.83%), y opacó a las bolsas, con el Dow Jones de Nueva York con una merma de 0.71%, a la par que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense treparon a 4.17%, como reflejo del mayor riesgo.

En noviembre y diciembre el mercado anticipaba una Fed muy dovish (flexible a próximos recortes de su tasa de interés), lo que condujo al dólar de S/ 3.84 a S/ 3.70 en el último bimestre del 2023, refiere el economista Luis Ordoñez.

¿Por qué se fortalece el dólar y salta a S/ 3.86?

“Pero ahora el mercado se está pegando más al discurso de la Fed, de que va a ser más cauto en rebajar su tasa de interés, pues el mercado laboral y la economía en EE.UU. están muy sólidos. Además, ante el contexto geopolítico y la posibilidad de que se encarezcan los fletes y el petróleo, a lo que se suma que la actividad económica sigue fuerte, hay miedo a que la inflación rebote”, menciona.

“El mercado se ha dado la vuelta y ahora está internalizando que demorará más la Fed en bajar su tasa. El alza reciente del dólar no obedece a debilidad del sol, sino a la fortaleza del dólar, pues los agentes están poniendo en precio que vendrán recortes de la tasa de la Fed pero después de lo previsto”, agrega.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE.UU., refuerza visión de que aún no está cerca el primer recorte de su tasa de interés.

La evolución de las tasas de interés es gravitante en coyunturas como la actual, cuando se espera que los bancos centrales de los países desarrollados bajen su tasa de interés, mientras que los de emergentes acentuarán este proceso conforme la inflación cede.

Uno de los determinantes del tipo de cambio es el diferencial entre las tasas de interés de la Fed (en 4.5%) y la del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (5.5%). Como la tasa de la Fed se mantiene y la de bancos centrales como el peruano desciende, ese spread (diferencial) hace al dólar más atractivo respecto del sol, y así crece la demanda por la divisa de EE.UU. y su cotización, dice Ordoñez.

¿Dólar se acerca a su pico?

Sin embargo, considera, al igual que algunos bancos, que la divisa tiene poco margen para seguir escalando, porque ya en S/ 3.86 se acerca a niveles de “resistencia”, tras lo cual es difícil que prosiga al alza.

“Diría que estamos llegado a cierto pico, y podríamos empezar a ver toma de ganancias o ventas de dólares, que favorezcan la reducción de su precio, pues también se espera la oferta de dólares por el inicio del periodo de pago de impuestos”, argumenta Ordoñez.

Este hecho podría alterar el rumbo del dólar

Además, el BCRP no busca cambiar la tendencia del tipo de cambio pero sí mitigar sus movimientos, por lo que queda la posibilidad de que, ante mayores presiones alcistas, intervenga directamente con mayor intensidad mediante la venta de dólares al contado, para moderar su ascenso, sostiene.

De hecho, la autoridad monetaria vendió US$ 22 millones ayer, y el último viernes, US$ 1 millón, por lo que algunos inversionistas podrían sopesar que, con estas intervenciones, el BCRP muestra que no se siente a gusto con el rápido ascenso. Ante ello podrían reducir algunas apuestas al alza del dólar, lo que restaría tracción a esa moneda, según ejecutivos bancarios. Estos refieren que es difícil apostar contra el instituto emisor; y episodios similares en el pasado así lo corroboran.