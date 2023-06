Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el dato de variación de precios cerró el quinto mes del año para Lima Metropolitana (referencia que toma el Banco Central de Reserva) en 7.89%, por debajo del 7.97% de abril. En el mes la inflación fue de 0.32%.

Los alimentos tuvieron la mayor incidencia en el aumento de precios del mes, principalmente del tomate, cebolla de cabeza y huevos de gallina.

Así, al analizar los componentes de la inflación, el de alimentos y bebidas no alcohólicas pasó de 14.47% a 16.41%, siendo de los pocos (cuatro de las 12 divisiones de productos) que aumentaron a 12 meses, y el que lo hizo en mayor magnitud.

“La inflación ha bajado dentro de lo esperado, pero todavía vemos bastante resistencia para ceder. El resultado de mayo ha estado básicamente vinculado a alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles, compensada por una corrección de los precios de transporte. Por otro lado, la inflación sin energía y alimentos, que es menos volátil, registró su segundo resultado más bajo en lo que va del año (0.08%). Con el resultado de hoy, en términos interanuales, pasó a 5.11% y el mes pasado estuvo en 5.66%, un descenso interesante, pero en buena parte se explicó por un efecto base favorable. Sigue lejos del rango meta”, señaló Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research.

¿Inflación tendrá limitado descenso en junio?

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, espera que la dinámica de la inflación en junio siga exponiendo una caída interanual lenta, y señaló que siguen presentes riesgos por el lado de la oferta de alimentos que podrían evitar un descenso marcado pronto.

Explicó que también hay presiones en los precios por el lado de las expectativas de inflación, que llevaría a negocios mantener precios altos pues prevén que sus insumos se encarezcan.

“La inflación ha sido un poco más de lo que anticipábamos. Estamos en una situación en donde cae muy lentamente por factores específicos como lo que sucede con el precio del huevo. El aumento del precio del menú (otro componente con gran incidencia relevante en la inflación de mayo) indica que hay aún ajustes de precios, que es la típica inflación por expectativas. Pasando julio podría verse un descenso fuerte, pero está sujeto a ciertos riesgos sobre todo por el impacto de los fenómenos climáticos. Aún no se tiene claro el impacto del déficit de fertilizantes y de las sequías del año pasado. Diríamos que no se puede afirmar que la inflación tome una trayectoria claramente a la baja”, apuntó.

Si bien el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, espera que la inflación por el lado de alimentos se modere, no prevé que haya un descenso marcado, sino hasta agosto.

“La inflación del mes nos ha sorprendido, la teníamos más baja, en 0.18%. El componente de alimentos debería ceder en junio. Esperábamos que lo haga en mayo, pero parece que había aún impacto de las lluvias. Junio y julio serán meses neutrales aún con inflación subyacente (inflación si energía y alimentos) rígida, y el efecto más fuerte vendría sobre todo en agosto”, anotó.

Por su parte, el economista de BBVA Research estima una caída marcada de la inflación en el sexto mes del año a niveles alrededor del 7% o menos, principalmente por un efecto comparativo, pues el dato de precios en el mismo mes del año pasado fue de 1.2%.

Sin embargo, no es un escenario libre de riesgos, según Perea. En particular, el factor climático (fenómeno El Niño) podría hacer que algunos alimentos no reviertan en precios o lo hagan de manera más lenta.

“En junio del año pasado fue (la inflación) bastante alta, por lo que podría verse un descenso importante. Entonces, en un entorno de mayor debilidad de la demanda interna, en donde la política monetaria es restrictiva, un descenso de los precios de los insumos importantes, se tendría que imprimir una trayectoria decreciente. Por otro lado, puede haber cierta inercia por el lado de márgenes empresariales que aún se están restableciendo (no pudieron transmitir impacto de costos a consumidores finales), y ello se enmarca con expectativas inflacionarias (a 12 meses) que se han estancado en 4.25%”, indicó.

¿Es probable que inflación regrese a meta del BCR en el 2023?

Para los economistas, una inflación en el rango meta del BCR (1%-3%) para el 2023, escenario que proyectó el banco central, es bastante remota, lo que se corrobora con el descenso acotado del dato de precios en mayo.

Todos esperan que la inflación cierre por encima del 3% en el 2023 y sus proyecciones posiblemente corrijan al alza. Según el último informe FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus de mayo, el consenso de analistas prevé que la inflación cerraría el año en 4.1%.

“Hemos elevado nuestras expectativas de inflación de 3.8% a 4.6% para cierre de año, pues la dinámica de la caída de la inflación es bastante lenta. Creemos que el BCR estaría en la misma línea. Es casi imposible que (la inflación) converja al rango meta (en el 2023)”, dijo Jiménez de Macroconsult.

BCR no subiría tasa de interés en junio, pero la mantendría elevada

Pese a la resistencia del dato de precios en mayo, no se estima que el BCR suba su tasa en la reunión del jueves de la siguiente semana, según los economistas consultados por Gestión.

No obstante, señalaron que sí podría motivar a que se mantenga la tasa clave (hoy en 7.75%) en niveles altos por más tiempo.

“En línea con lo que ha dicho el presidente del BCR no se debería apurar el inicio de recortes de tasas de interés. La inflación está alta y lejos del rango meta. Cuando la tendencia de descenso sea clara y que las expectativas (de inflación), que no se han movido mucho en las dos últimas lecturas, sigan esa misma dinámica, podríamos ver descenso (en la tasa del BCR). Aún no vemos al banco central recortando (tasas); posiblemente hacia octubre podríamos ver esa normalización en posición de política monetaria”, señaló Perea.

Dato

La inflación excede el rango meta desde junio del 2021. Lleva 24 meses por encima del 3%.

