En junio próximo, se cumplirá el primer año de vigencia de la Ley N° 31112 -conocida como Ley de Fusiones-, que dio inicio al control previo de operaciones de concentración empresarial en el Perú, y que facultó al Indecopi a revisar procesos de adquisición, absorción y fusiones que podrían generar posición de dominio o afectación a la competencia en el mercado.

Entre el 2021 y lo que va del 2022, un total de diez solicitudes de autorización de operaciones de concentración empresarial ha recibido la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, de las cuales siete fueron aprobadas sin condiciones y tres se encuentran actualmente en trámite, dio a conocer el Indecopi a Gestión.pe.

De las solicitudes recibidas cuatro fueron presentadas por la vía simplificada, es decir, se trataban de operaciones entre agentes económicos que no participaban en la misma cadena productiva o en donde ya existía un control conjunto. En tanto, seis solicitudes se presentaron por la vía ordinaria.

El total de solicitudes no implica que fueron las únicas operaciones realizadas en el país en los últimos meses, pues solo algunas -aquellas que cumplan los requisitos de la ley de fusiones- son obligadas a reportarse al Indecopi. Así, las empresas que han acudido a la Autoridad de Competencia para una operación de fusión han debido superar el umbral conjunto, en ventas o activos de aproximadamente US$ 136 millones por operación o el umbral individual equivalente a US$ 20 millones.

Al respecto, el Indecopi estima que para junio del 2022 (al año de la vigencia de la norma), la Comisión de Defensa de Libre Competencia podría recibir en total 12 solicitudes de autorización de operaciones de concentración empresarial.

Adicional a ello, el Indecopi ha reiterado que la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de Libre Competencia del Indecopi puede revisar de oficio aquellos actos de concentración empresarial que no cumplan con los umbrales legales, si es que identifica indicios razonables de que estas pueden generar posición de dominio, aunque a la fecha no se ha reportado algún proceso en trámite.

Sector dinámico

Gestión.pe supo que las siete operaciones aprobadas están relacionadas a los sectores de almacenamiento en frío, telecomunicaciones, construcción/inmobiliario, laboratorios clínicos, minería, productos farmacéuticos, servicios financieros y retail.

Uno de los más recientes fue en marzo pasado, cuando el fondo de inversión privado Enfoca Servicios Logísticos S.A. informó que, bajo un contrato de compraventa, se deshizo del 100% de las acciones que tenía en Talma Servicios Aeroportuarios S.A. (Talma). Por la transacción, la empresa aeroportuaria pagó un precio total de US$ 163′500,000.

¿En qué otros sectores se proyectan este tipo de operaciones? Mario Zúñiga, líder de Competencia y Mercados de EY Law, menciona que tanto el sector farmacéutico como en la minería y en los servicios financieros, las fusiones o compras de activos (lo cual incluye carteras de créditos) son frecuentes, con lo cual podemos esperar más operaciones en dichos sectores.

Asimismo -agrega- para el segundo semestre del año se podrían concretar operaciones con agentes económicos en problemas financieros, lo cual podría generar oportunidades para compras de otros actores a manera de “rescate” o compras de participaciones significativas que den liquidez a las empresas.

“También miraría sectores con lo que otras empresas buscarían integrarse verticalmente, dados los problemas que ha presentado la cadena de suministro en los últimos tiempos. Finalmente, una tendencia también la pueden marcar los temas de sostenibilidad, que están teniendo cada vez más importancia. Muchas empresas, en ese sentido, buscarán comprar empresas o unidades de negocio que les permitan mejorar su huella ambiental o contar con activos o líneas de negocio más sostenibles”, refirió.

¿Amenaza a la ley de fusiones?

A inicios de abril, el Gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir los monopolios y otras prácticas a la libre competencia en el país, sin tomar en cuenta que el Indecopi ya cuenta con herramientas para proteger la competencia del mercado en beneficio del propio consumidor, entre ellas, la Ley de Fusiones.

“En el marco de la política de competencia del país, el régimen de control previo de concentraciones constituye un mecanismo vital para evitar la conformación de monopolios y consolidación de posición de dominio en los mercados. Durante años, el Indecopi ha demostrado un constante esfuerzo institucional por mantener un rol activo en la persecución de abusos de posición de dominio, evitando así la pérdida de eficiencia social en perjuicio de los consumidores, esfuerzo que se ha visto renovado con la aprobación de la Ley N° 31112″, indicó el Indecopi en respuesta a este diario, tras consultársele por el impacto que podría tener el proyecto de ley en la norma de fusiones.