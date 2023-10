Entre enero y agosto de este año las importaciones peruanas sumaron US$ 33,949 millones, lo que representó una caída de 16% respecto a igual periodo del 2022, influenciadas principalmente por los menores volúmenes de petróleo y derivados, asociados a la caída de los precios internacionales, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En detalle, se observa que el sector metalmecánico fue el más demandado con US$ 11,101 millones, mostrando un retroceso de 5% y una participación del 32.7% del total.

Le siguieron el químico (US$ 6,051 millones 600 mil) con una caída de 23.5% y los hidrocarburos (US$ 5,727 millones 500 mil) con una disminución de 19.7%.

Otros fueron el agro primario (US$ 4 mil 462 millones), varios (US$ 2 mil 136 millones), siderometalúrgica (US$ 1,877 millones), textil (US$ 798 millones), confecciones (US$ 564 millones), minería no metálica (US$ 542 millones), maderas (US$ 275 millones), pesca para CHD (US$ 237 millones 600 mil) y minería (US$ 177 millones 600 mil).

Solo la pesca registró un incremento de sus importaciones, con un alza de 18.7% frente al mismo periodo del 2022. Su principal producto fue la cola de langostino congelada, con US$ 54 millones 800 mil (99.9% procedió de Argentina), mientras que el más dinámico fue la conserva de atún (113.7%).

Según el reporte de importaciones del CIEN-ADEX, los productos más importantes por sector fueron el aceite crudo (US$ 1,922 millones 400 mil) en hidrocarburos, maíz amarillo (US$ 648 millones 400 mil) en agro, celulares (US$ 638 millones 700 mil) en metalmecánica, medicamentos (US$ 256 millones 800 mil) en químicos y chatarra de hierro (US$ 226 millones 900 mil) en siderometalúrgica.

El principal proveedor del país fue China (US$ 3 mil 035 millones) con el 24.6% del total importado. Los celulares fueron el principal producto a pesar de contraerse en -30.4%. Le siguió EE.UU. (US$ 2 mil 525 millones), Brasil (US$ 960 millones), Argentina (US$ 840 millones 200 mil), México (US$ 418 millones 900 mil), Chile (US$ 295 millones 300 mil), entre otros.

Por característica de uso

Por característica de uso, las materias primas y productos intermedios (US$ 17 mil 181 millones) se contrajeron en 23.4% y agruparon el 50.6% de las importaciones totales, principalmente por los menores pedidos de materias para la industria (25.2%). Cabe mencionar que, desde octubre del año pasado, las importaciones mensuales de insumos y productos intermedios vienen cayendo.

En ese segmento continuaron los combustibles, lubricantes y productos conexos con -20.5% y representando el 17.1%. EE.UU. fue el abastecedor líder con US$ 3 mil 917 millones 600 mil.

Por otro lado, los bienes de capital y materiales de construcción representaron el 27.2% del total y se redujeron -9%. Disminuyeron las importaciones de materiales de construcción (-30.7%) y de los bienes de capital para la agricultura (-18.5%).

Finalmente, los bienes de consumo representaron el 22.1% del total importado y cayeron -4.2%, tanto por las menores importaciones de bienes no duraderos (-5%) como de los duraderos (-3.2%). Sin embargo, destacó el crecimiento de las importaciones de vehículos de transporte particular (6.9%) y productos alimenticios (2.2%).

