Gestión conversó con Alberto Morosaki, gerente de estudios económicos de la AAP, para conocer porqué este año se observa un menor crecimiento. Al respecto, comentó que esto se debe a que “en el 2021 y 2022, por los problemas en la cadena global de suministros, no se tenía tanta disponibilidad de autos nuevos; por ello, quienes necesitaban un vehículo, compraban un seminuevo para satisfacer esa demanda. A finales del 2022 y en este 2023, esta cadena global ha mejorado y esto lleva a que haya una mayor disponibilidad de vehículos nuevos”.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), en agosto del 2022, la transferencia de vehículos livianos seminuevos llegó a 41,160 unidades, evidenciando un descenso de 13.1% en comparación con similar mes del año 2021.

Por otro lado, el costo de vida también fue un factor crucial que le agregó presión al mercado, ya que reduce la capacidad adquisitiva de las personas. A ello se suma la caída de la inversión privada porque ha quitado dinamismo al mercado de trabajo, provocando su precarización, afirma Morisaki.

El especialista indica que, “por cada auto nuevo que vendes, comercializas tres o cuatro vehículos seminuevos. Es un mercado potente, de gran cantidad de unidades, es informal, es decir, no suelen hacerlo a través de plataformas virtuales o a través de concesionarios”.

En los últimos años, la venta de autos seminuevos a través de concesionarias ha ido en aumento y esto es importante porque se destaca la confianza del cliente en el cumplimiento de las cualidades técnicas que se ofrecen en las plataformas.

“Hay concesionarios que realizan certificaciones a estos vehículos que se venden, revisan varios puntos. Te quitan ese riesgo de que pueda fallar, te dan garantía de por medio y, adicionalmente, hacen ventas a través de sus plataformas. No solo te dan la seguridad técnica de que el vehículo cumple o no, sino también te da el acceso al financiamiento”, explica el experto de la AAP.

Consecionarias y startups dedicadas a la venta de autos seminuevos: ¿cómo funciona?

Para conocer el mercado de las concesionarias, Gestión conversó con Sebastián Rey, gerente del negocio de seminuevos en Autoland, una empresa que se dedica a vender estos vehículos y mantiene una alianza comercial con entidades financieras, las cuales diagnostican el perfil del cliente y les ofrecen créditos vehiculares.

Autoland no se dedica a la compra de vehículos, pero verifica que se cumplan con las características necesarias para anunciar el auto en sus plataformas. Los requisitos para la venta es que “esté en buenas condiciones, tanto mecánicas como estéticas, de preferencia un buen kilometraje y no tan antiguos en cuanto a edad. Si se interesan por un auto de nuestra gama, el cliente puede dejar su auto usado y adquirir otro de media gana, o el que requiera”.

Por otro lado, también está Kavak, una startup que presenta una modalidad de venta diferente en autos seminuevos. Gestión conversó con Alonso Núñez, el gerente general de la empresa quien explicó que se compra el auto a particulares, se pone a nombre de Kavak y realizan el repotenciamiento del auto en sus talleres.

Estos vehículos pasan por un proceso de hojalatería y pintura, por mecánica pesada, mecánica liviana y una vez que cumplen con el estándar Kavak, son publicados en el portal web oficial de la empresa.

Con respecto a los requisitos para vender un auto a la empresa Kavak, se debe tener en cuenta de que estos “no tengan una antigüedad mayor a 10 años, que tenga más de 100,000 kilómetros, ni que haya sufrido un daño fuerte en la estructura”.

¿Cuál es la diferencia de comprar un auto seminuevo en estas empresas y no de manera ‘tradicional’? Ambos coinciden en la confianza que el cliente tiene, ante la posibilidad de comprarle a un tercero.

Según la AAP, el 90% de compras y ventas de autos usados se hacen entre particulares. Este es un momento de angustia y estrés porque es una de las operaciones más importantes que una persona hace en su vida y, si se realiza con un desconocido, hay muchas oportunidades de fraude, tanto en la estructura mecánica, como en la documentación y el pago.

Se puede solicitar un crédito vehicular en la compra de autos seminuevos

En el caso de adquirir un vehículo bajo el nombre de una empresa, el cliente también tiene la posibilidad de obtener un crédito vehicular o un financiamiento, lo cual también genera confianza en la compra que se está realizando.

En el caso de Autoland, la empresa trabaja con una entidad financiera que provee un crédito vehicular a los clientes y, Octavio Ramos, gerente de créditos y seguros, asegura que “se tiene el beneficio de que sale con el seguro incluido, los gastos administrativos, mantenimiento, seguros degravamen. Esto significa que ya el cliente no hace el trámite directamente de su renovación de seguro vehicular, sino que este va directamente en el proceso”.

Según el experto, los clientes que solicitan este crédito representan a un 80% del total, y figuran en quinta categoría. “Son clientes que en realidad están bajo planilla y se les pide como requisitos que tengan las tres últimas boletas de pago, el DNI o el recibo de servicio. Si es casado o conviviente, puede sumar ingresos para que se pueda aprobar el crédito. Se le pide ingresos mínimos de S/ 1,500 netos, y que tenga un buen perfil crediticio para que se pueda aprobar la operación”.

Tras realizar la evaluación respectiva y confirmar el cumplimiento del perfil requerido, el cliente tiene la posibilidad de obtener el auto de su interés el mismo día. En el caso de que faltaran requisitos para la evaluación, el proceso podría tomar 48 horas.

Por otro lado, en el caso de Kavak, Alonso Núñez indica que tienen convenios con entidades bancarias y estas habilitan el crédito vehicular para que los clientes obtengan un auto seminuevo. “Esta opción no existe en el mercado, ya que los bancos no toman el riesgo de financiar un auto usado porque no saben en qué estado está el vehículo, entonces no saben cuál es el riesgo. Como nosotros podemos garantizar un estado del auto, los bancos hacen los préstamos a nuestros clientes para que compren con financiamiento”.

Gestión también conversó con Jukio Anaya, gerente comercial de crédito vehicular en BBVA para absolver algunas dudas. Así, indicó que “el 95% de estos préstamos se pagan en soles. Se recomienda que estos sean adquiridos en la moneda que se perciben los ingresos, ya que, si existe una variación en el precio del dólar, la moneda con la que se origina el financiamiento se mantiene hasta el final del crédito”.

Además, precisó que, “si un cliente accede a un crédito vehicular y es responsable con el pago de las cuotas, esto le va a permitir acceder a otro crédito y a todos los productos que los bancos ofrecen, desde tarjetas de crédito, préstamos de libre disponibilidad hasta crédito hipoteca”.

Finalmente, se realizó un cálculo del financiamiento que se recibiría por parte del BBVA y de Santander Consumer, la entidad financiera que trabaja de la mano con Autoland.

El monto a solicitar es de US$ 25,000, el cual, al ser financiado en soles, representaría un S/ 95,250, teniendo en cuenta como precio del dólar los S/ 3,82. Además, se deposita el 10% de la cuota, es decir, S/ 9.250.

BBVA Santander Consumer Se deposita el 10%: S/ 9,250 Se deposita el 10%: S/ 9,250 Monto a financiar: S/ 85,750 Monto a financiar: S/ 85,750 Plazo: 60 meses Plazo: 60 meses Tea: 11.99% Cuota: S/ 1,887.75 Cuota: S/ 2779.81 Monto total que se termina pagando:

S/ 113,265 Monto total que se termina pagando:

S/ 116,778.6

De acuerdo con la AAP el mercado de las concesionarias con las ventas de autos seminuevos ocupa un 6%. Morisaki dijo que esta cifra va en aumento con el paso de los años, a medida que los usuarios se informan y prevén el riesgo de comprarle a un tercero.

