El jefe nacional del Senasa, Miguel Quevedo Valle, indicó a Gestión que, en principio, el Ministerio de Trabajo ha declarado improcedente la huelga del sindicato, aunque aseguró que su intención, tras esa declaratoria, no es tomar medidas represivas contra los trabajadores, sino buscar el diálogo.

Ofrecimiento del MEF a los trabajadores

Explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ofreció dar a los trabajadores una bonificación única extraordinaria de S/2,000 con miras a que el próximo año se otorgue la misma bonificación y, además, que a partir de noviembre próximo se establezca una mesa de trabajo conjunta con el Midagri para negociar colectivamente un incremento de remuneraciones.

Sin embargo, aseguró que el sindicato no ha acepta ese ofrecimiento, y lamentó que haya decidido persistir con su medida de fuerza. El funcionario invocó a ese sindicato a ser más flexible para poder resolver esta situación.

Por lo pronto, Quevedo afirmó que, pese a esta medida de fuerza, en Senasa están trabajando con el personal necesario para brindar sus servicios, y que entre el lunes y martes ha podido cubrir entre un 90% y 100% de las emisiones de certificaciones fitosanitarias para exportaciones e importaciones, a través de puestos de control fronterizo para la vigilancia de las principales plagas y enfermedades fitosanitarias.

Posición del Sindicato

Pese a ello, Mirna Altamirano, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Senasa, indicó a Gestión que esa institución está reemplazando al personal en huelga por otros trabajadores bajo locación de servicios, a quienes estaría capacitando solo en un día para asumir esa labor.

La dirigente consideró que tal acción implicaría una falta grave, porque -enfatizó- no se puede reemplazar al personal especializado de esa entidad, que son técnicos responsables de la vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria, y quienes, además, no solo velan por la inocuidad de los productos alimenticios de exportación o importación, sino también de los que van del campo al mercado local.

“Ellos están haciendo una mala práctica; ahora está en riesgo que ingrese alguna plaga y se contaminen nuestros cultivos y ese problema ¿quién lo va a asumir? No es nuestra responsabilidad como trabajadores porque quien nos han llevado a esta situación son los directivos del Senasa”, reclamó.

Sobre este punto, el Senasa replicó que no es cierto que se esté reemplazando a los servidores en huelga por personal sin experiencia.

“Hay personal que tiene experiencia en certificaciones, sino que por motivos de ubicación, mejor sueldo, se han establecido en otras áreas, a la mayoría de ellos se les ha rotado”, señaló la entidad.

Además, indicó que para el desarrollo de las campañas (de siembra) siempre Senasa contrata locadores, que además pueden trabajar sábados y domingos, fechas en las que el personal CAS no lo quiere hacer.

La secretaria general del sindicato del Senasa explicó que son 2,700 los trabajadores de esa institución(1,300 los sindicalizados), que ganan entre S/1,000 y S/3,000 mensuales, sueldos que se mantienen congelados desde el 2009, y exigen que se apruebe un monto adicional de S/3,000 mensuales como remuneración a cada empleado.

Sin embargo, detalló que hay altos funcionarios del Senasa, incluido personal de confianza, que estarían percibiendo ingresos entre S/9,700 y S/13,500 mensuales.

Riesgo de ingreso de transgénicos

Por su parte, Lucila Quintana, ex presidenta de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), indicó que, a raíz de la huelga de trabajadores del Senasa, si bien esa entidad ha mantenido la entrega de certificados para importación y exportación, en efecto, el riesgo puede abarcar otras labores que realiza cotidianamente su personal, como el control de plagas.

“Si no hay un control efectivo, no solamente del control de plagas o brotes de enfermedades como el cólera aviar o porcino, quién dice que no pueda haber mala intención y se intente ingresar alimentos contaminados o incluso semillas transgénicas”, advirtió.

Añadió que si la franja de control que ofrece el Senasa se debilita, la seguridad alimentaria se afecta debido a que actualmente se desarrolla la campaña agrícola 2022-2023, muy débil en su producción, a lo que se podría añadir una zoonosis relevante para el sector.

Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), afirmó que, por el momento, la huelga de trabajadores del Senasa no está afectando las operaciones de comercio exterior, por el plan de contingencia que aplica esa entidad, y que se espera que atienda al 100% de las agroexportaciones.

No obstante, coincidió en que se podría afectar el control de plagas y que se trata de un problema delicado, por lo que el Ministerio de Trabajo ha declarado a esta huelga como ilegal. “El Ministerio de Trabajo no ha dado autorización a esta huelga, así que no pueden hacer algo (una medida) indefinido”, recalcó.