El presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, afirmó que si bien el MEF ha identificado una serie de riesgos para la economía y las finanzas públicas, los cuales fueron desarrollados en el MMM, estos no han sido incluidos en los estimados presentados a fines de agosto.

Según el MEF, la economía peruana crecería 3.3% este año, tasa que es menor al 3.6% estimado en abril pasado. Para el 2023 se estima un crecimiento de 3.5%.

“Creemos que se ha hecho un muy buen trabajo para identificar los riesgos, pero muchos de ellos no han sido incorporados en el modelo. Esa es una potestad del MEF porque ellos pueden decir que la probabilidad de que estos ocurran es muy bajita y por eso su proyección va en ese sentido”, afirmó.

En ese sentido, Oliva refirió que el Consejo Fiscal discrepa de esa decisión del MEF, porque consideran que la probabilidad de ocurrencia de los riesgos es más alta que la esperada en el ministerio y por lo tanto se pueden afectar las cifras.

Presiones de gasto

Para el Consejo Fiscal existen presiones para incrementar el gasto corriente por encima de las proyecciones del MMM.

La primera es la relativa a la devolución de los aportes del Fonavi, norma que fue aprobada por el Congreso y que significa un costo para el Estado de S/ 42,000 millones.

La segunda es el pago de bonificación por preparación de clases sin la exigencia de sentencia judicial, cuyo costo para el fisco también está calculado en S/ 42,000 millones para pagar a 288,000 beneficiarios.

Una tercera presión para el gasto fiscal es la continuidad de los contratos CAS -covid, que tendrá un costo de S/ 2,200 millones desde el próximo año. Asimismo, el aumento remunerativo a los profesores hasta una UIT, que hasta el 2026 costará unos S/ 8,000 millones. Además aumentar el pago de Pensión 65 de S/ 250 a S/ 400 costará S/ 755 millones al año. A ello se suman las transferencias a la Caja Militar Policial.





“Nosotros no hacemos proyecciones fiscales”

En la sesión del martes en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, cuestionó la opinión del Consejo Fiscal sobre el MMM 2023-2026 que señala que este documento tiene proyecciones optimistas. Burneo pidió al Consejo Fiscal que muestre cuáles son los estimados que maneja para haber hecho la opinión del documento.

En respuesta, el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, afirmó que esta entidad no tiene mandato de hacer proyecciones y por eso no los publican. Pero, refirió que sí tienen estimados internos, los cuales no se condicen con los que presentó el MEF, sino que están más en línea con los analistas que estiman avance menor al 3% este año.

En corto

Riesgos. Según el Consejo Fiscal, tanto por mayores gastos como por menores ingresos, existen riesgos que pueden afectar la trayectoria del déficit fiscal y, por tanto, la dinámica del endeudamiento público en el mediano y largo plazo. El incremento de tasas de interés supone un reto para la gestión de la deuda pública y el manejo de la política fiscal.