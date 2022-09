De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el segundo trimestre de este año la población en edad de trabajar en el Perú (quienes tienen 14 años a más) ascendió a 25.5 millones de personas, de los que 18.5 millones conforman la población económicamente activa (PEA), mientras que los 7 millones restantes son considerados población económicamente no activa (NO PEA).

Es precisamente este último grupo de personas, a quienes también se les conoce como quienes están fuera de la fuerza laboral, el que congrega a quienes no trabajan porque no quieren o no pueden hacerlo.

A comparación del mismo trimestre del 2019, antes de la pandemia, los más de 7 millones en esa condición representan un incremento de 224,500 personas, pues previo al covid-19 estaban en torno a los 6.8 millones.

Entre las personas que no trabajan porque no pueden se encuentran las amas de casa, que son alrededor de 2.7 millones de personas y quienes cuidan de un familiar. Es decir, realizan labores no remuneradas. También están los estudiantes, sea de los últimos años del colegio o que están en la universidad.

En el segundo grupo están quienes no trabajan porque no quieren, como los denominados “ninis”, jóvenes que no estudian ni laboran, que en el Perú son más de un millón; además de los trabajadores que habiendo buscado empleo y no encontrándolo, decidieron no trabajar.

Desánimo para buscar empleo

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, explicó que la población fuera de la fuerza laboral se incrementa porque hay más personas que al percibir que la economía está débil o desacelerándose, no busca empleo.

“El número de amas de casa o estudiantes debe mantenerse como antes de la pandemia. El hecho de que ahora haya más gente inactiva significa que hay trabajadores que no están saliendo a buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar”, dijo.

Opinión similar tiene el economista de Macroconsult, Álvaro Monge, quien afirmó que este aumento se da por el desánimo de una grupo de trabajadores de buscar empleo.

La debilidad del mercado laboral es una de las principales razones por las que hay peruanos que han desistido de buscar empleo, indicó.

“Puede pasar que una persona deje de trabajar porque debe cuidar a una persona enferma o dedicarse a sus hijos, como pasó en la pandemia. Pero en general, ahora que el mercado laboral se está normalizando, lo que está reaccionando es la falta de oportunidades de trabajo, por la debilidad del mercado laboral”, precisó Monge.

El dato

Desempleados. Los trabajadores NO PEA son los que simplemente no laboran ni buscan empleo, a diferencia de los desempleados en el país, que son quienes si bien no tiene empleo, lo buscan activamente. La tasa de desempleo es de 4% a nivel nacional.