Hannan Metals Limited anunció la firma de un acuerdo con Joint Venture con la Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), que tendrá la opción de ganar hasta un 75% de participación en el Proyecto de cobre y plata San Martín invirtiendo hasta US$ 35 millones para entregar un estudio de viabilidad.

El Proyecto San Martín cubre 656 de los 940 kilómetros cuadrados de las propiedades de Hannan, que continuará avanzando en la exploración de los demás proyectos en el Perú.

“JOGMEC es el socio perfecto para un proyecto de exploración en etapa inicial tan grande y prospectivo, que necesitará importantes compromisos de presupuesto y tiempo”, dijo a los inversores Michael Hudson, director ejecutivo de Hannan, en un comunicado, según detallan medios canadienses.

Este acuerdo brinda a JOGMEC la opción de obtener una participación inicial del 51% mediante el financiamiento de US$ 8 millones en gastos del proyecto en San Martín durante un período de 4 años

El compromiso de JOGMEC es financiar US$1 millón desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Además, ha acordado reembolsar a Hannan todos los costos relacionados con el proyecto a partir del 1 de abril del 2020.

JOGMEC puede ganar el 67% al realizar un estudio de prefactibilidad o incurrir en costos del proyecto por US$ 12 millones. Luego, puede obtener un interés adicional del 8% por el 75% generando un estudio de factibilidad o financiando otros US$ 15 millones en gastos del proyecto.

Una vez que se hayan gastado los US$ 35 millones y antes de un estudio de viabilidad, ambas partes financiarán los gastos a prorrateo. Si JOGMEC no procede a un estudio de prefactibilidad o gasta US $ 20 millones en total, Hannan puede comprar una participación del 2% por US$ 1 millón.

De esa manera, la participación de Hannan Metals aumentará al 51% y la de JOGMEC se reducirá al 49%.

“Esperamos tener una relación larga y exitosa con JOGMEC, mientras trabajamos junto con las partes interesadas locales, con el objetivo común de realizar un descubrimiento de cobre y plata significativo en Perú. Al mismo tiempo, Hannan continuará avanzando en la exploración de sus otros proyectos”, comenta Hudson.