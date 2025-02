El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró en una entrevista que desde el gobierno estiman que este 2025 el Producto Bruto Interno (PBI) crecería cerca del 5%, una cifra lejana al 3.4% que proyectó el nuevo ministro de Economía, José Salardi.

“Recibimos un país que estaba en recesión y hemos entregado al mes de diciembre un crecimiento de más de 4% que se va a anunciar próximamente y hemos cerrado el año 2024 en términos absolutos de menos seis a 3.3% y llegaría a casi 4%. Le falta sumar Chancay, le falta sumar el aeropuerto, le falta sumar las grandes obras de infraestructura que se van a realizar, por eso la esperanza y la confianza que tengo de poder llegar a 5% este 2025″, comentó en RPP.

Asimismo, señaló que hubiese podido ser más exitoso el crecimiento si no tuviésemos el fenómeno de inseguridad ciudadana.

“Los esfuerzos que hacemos son muy grandes, tenemos una Policía Nacional dedicada a esto y tenemos a las Fuerzas Armadas colaborando”, aseguró.

Lejos de la proyección del MEF

No obstante, las cifras previstas por el presidente del Consejo de Ministros son lejanas a los números que proyectó el ministro de Economía, José Salardi.

“ Este año proyectamos crecer más que el 2024, un 3.4% más o menos . Esto, como decimos los economistas, ‘Ceteris Paribus’, es decir, si no se hiciera nada”, apuntó el titular del MEF, José Salardi, a Gestión.

Como parte de su explicación, Salardi recordó que previamente a su llegada -hace dos semanas-, el anterior titular de la cartera (José Arista) había anunciado un shock para desregular “mucho de lo que frena el desarrollo de la actividad económica en general, las inversiones”.

“Es un compromiso que también tengo. Quiero ir muy fuerte en ese sentido. Me he reunido con todos los gremios (empresariales), he conversado con ellos. Lo que siempre enfoco es que el sector privado es socio del Estado y, como tal, nosotros tenemos que generar las mejores condiciones posibles para que los negocios fluyan y se desarrollen las actividades económicas a un ritmo más acelerado”, comentó.