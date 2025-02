Hoy nadie proyecta que la economía peruana puede crecer 4% este año. Sin embargo, alcanzar dicho número no sería imposible considerando que: i) aún no terminamos de rebotar frente al 2023, que fue la primera recesión en 25 años excluyendo la pandemia, ii) nuestro promedio histórico de crecimiento anual en los últimos 100 años está cerca del 4% (no olvidar que dicho promedio incluye la década perdida de los ochenta), y iii) la macroeconomía sigue relativamente ordenada, lo que contrasta con otros países de la región, por lo que estamos listos para crecer y cerrar la brecha de ingreso per cápita versus el promedio regional.

Es más, ya venimos creciendo en torno al 4%. En el segundo semestre del 2024 el PBI rebotó casi 4% luego de la recesión del 2023. Este primer semestre del 2025, la economía no primaria puede crecer cerca de 4% si no hay grandes sorpresas negativas externas o internas. Los factores que soportan la recuperación cíclica de la economía son: i) los precios de exportación se mantendrían en niveles favorables, ii) la inflación está controlada, lo cual ha permitido al Banco Central reducir su tasa de referencia en 300 puntos básicos, iii) el empleo formal y los salarios reales continúan recuperándose lo que favorecerá el consumo, y iv) las expectativas empresariales han retornado al tramo optimista, lo que anticipa un crecimiento moderado de la inversión privada.

Si bien no todos los ciclos económicos son iguales, y no todos los sectores económicos se mueven al unísono, es importante tener en cuenta las diferentes fases del ciclo y sus características. En el 2024 la economía se movió a la fase temprana del ciclo económico y rebote post recesión al disiparse los choques de oferta del 2023; ahora este año la economía entraría en la fase intermedia del ciclo económico. Generalmente, la etapa intermedia del ciclo es la de mayor duración y la economía consolida su dinamismo, a pesar de que se pueden observar en algunos sectores tasas de crecimiento más moderadas que en la etapa temprana que se comparó versus tasas negativas en el 2023. En esta fase intermedia, los inventarios y ventas alcanzan relativo equilibrio, las utilidades empresariales son favorables, el crecimiento del crédito se suele acelerar, y la política económica monetaria y fiscal se mueve a una posición neutral.

Si el ciclo económico sigue su dinámica usual, el primer semestre del año debiera ser favorable y la duda está sobre la magnitud de la desaceleración en la segunda mitad. Todos ya sabemos que habrá inciertas elecciones el próximo año por lo que eso no debe ser un factor de sorpresa negativa a menos que algún candidato radical despunte muy pronto en las encuestas.

Si la inercia favorable del ciclo económico engancha con nuevos proyectos de inversión privada, si la política local no jala nuevamente para abajo, si el clima no nos pasa una mala jugada de último momento y si el incierto entorno internacional no se deteriora significativamente, hay chances de crecer en torno del 4% este año. Así, si la suerte acompaña, hoy es más probable que la economía peruana sorprenda y crezca 4% a que el Perú clasifique al Mundial de Futbol.