El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó que la actual gestión de gobierno ha destinado más recursos que en otras ocasiones para adoptar las medidas necesarias y acciones de prevención frente a la ocurrencia del Fenómeno de El Niño en nuestro país. Así lo señaló en rueda de prensa durante el balance de acciones en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

“A la fecha, solamente en presupuesto aprobado hay más de S/ 7,000 millones y en lo que respecta a presupuestos ejecutados se han superado los S/ 5,000 millones en preparación. El Perú está más preparado que nunca para enfrentar al Fenómeno de El Niño”, señaló el titular del MEF.

Asimismo, reiteró que no se van a escatimar los recursos para prepararse ante un fenómeno natural, que históricamente ha generado un impacto muy importante en términos sociales y en pérdida de infraestructura.

“El Perú es uno de los países más expuestos a los desastres naturales y en esa línea la inversión tiene que ser acorde a ese riesgo que estamos enfrentando. Este es El Niño para el cual el país va a estar más preparado, pero aprovecho para hacer un llamado a la unión, porque frente a El Niño todos debemos estar unidos, los diferentes niveles de gobierno, el sector público, el sector privado”, mencionó Contreras.

Recuperación de la inversión privada

También mencionó que a lo largo del año se viene observando una recuperación gradual de la inversión privada y se estima una mayor recuperación en el año 2024, tras avanzar en el destrabe de proyectos mineros y de infraestructura.

“Uno de los aspectos más importantes en materia de inversión ha sido que se han podido adjudicar más de US$ 2,300 millones en proyectos de inversión privada, proyectos de infraestructura que van a permitir avanzar en el cierre de brechas.

US$ 2,300 millones adjudicados en el 2023 equivale a 24 veces lo que se adjudicó el año pasado, y cerca de 5 veces el total adjudicado en los últimos 4 años previos. La meta para el 2024 es llegar a los US$ 8,000 millones, esto es clave de cara al crecimiento que queremos generar”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el MEF mantiene la proyección de crecimiento de 3% para el 2024, que coincide con las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú.

Fondos de emergencia

El ministro Contreras resaltó que este año se tiene el doble de ahorros respecto a lo que se tenía en el año 2022 como fondos para atender eventuales emergencias.

“Cuando tomamos las riendas del gobierno, teníamos US$ 1,500 millones en el Fondo de Estabilización Fiscal. Ahora tenemos US$ 3,200 millones. Es el doble de ahorros fiscales que teníamos el año pasado, a pesar de que ha sido un año complejo, creo que hemos avanzado en materia de prevención”, destacó el ministro Contreras.

Agregó que la prevención para el Perú debe ser lo más importante.

“La prueba para nosotros es lo costoso que fue la reconstrucción. El costo actualizado de la reconstrucción es cerca de S/ 50,000 millones. El Niño es altamente costoso para el Perú, por eso necesitamos tener esa infraestructura y como gestión vamos a seguir trabajando para que la respuesta sea la más adecuada y oportuna”, finalizó.