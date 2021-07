Más de 13 autógrafas de ley aprobadas por el Congreso de la República fueron observadas por Poder Ejecutivo ayer lunes 26 de julio. Usualmente las observaciones se realizan el último día del plazo que tiene el presidente de la República para hacerlo, sin embargo en esta ocasión solo dos iniciativas lo hicieron en ese tiempo y la otras 11 fueron respondidas mucho antes del vencimiento.

Y es que 11 de las iniciativas podían haber sido dejadas para que el próximo presidente, Pedro Castillo, decida su futuro, pues los plazos máximos de pronunciamiento estaban precisados luego del 28 de julio. Sin embargo, el aún presidente, Francisco Sagasti, adelantó la decisión.

En la lista figuran un grupo de iniciativas que ya habían sido cuestionadas previamente por el Poder Ejecutivo. Es el caso de la devolución de Fonavi, norma que cambiaba las reglas de juego al proceso que actualmente se viene realizando. Esto porque se pretendía ajustar el cálculo del monto a devolver en relación con la inflación desde el inicio de los aportes hasta el día de la devolución, lo que afecta las finanzas públicas.

El ministro Waldo Mendoza, había adelantado que esta iniciativa implicaba devolver unos S/ 3,835 billones, equivalente a 50 veces el PBI actual de China, ya que no se está teniendo en cuenta la hiperinflación que sufrió el país durante los años que se hicieron esos aportes.

Esta autógrafa pudo haber sido observada hasta el 16 de agosto.

Devolución de comisiones de AFP

Otra autógrafa observada fue la que permitía la devolución del 50% comisiones de las AFP a sus afiliados, siempre que la rentabilidad de los fondos sea menor a la inflación del país en el año.

Según el Poder Ejecutivo, no se puede condicionar la retribución de las AFP a una rentabilidad mínima, pues esta última es un factor que no es de completo dominio de la AFP, sino que responde a condiciones del mercado que no siempre pueden ser anticipadas.

Esta autógrafa pudo haber sido observada hasta el 6 de agosto.

Otras normas

Otra norma observada es la ley que cambia la regulación de la publicidad estatal, donde uno de los principales aspectos modificados es la inclusión de que “el criterio para contratar medios de comunicación privados respecto a radios y televisión incluirán prioritariamente a los medios que operan con 50% a más de su programación local propia del ámbito distrital, provincial y regional”. También pudo ser observada hasta el 30 de julio.

En la lista de autógrafas observadas también figuran la que permite de forma excepcional un nuevo plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la que modificar el Código Procesal Penal relacionado al proceso especial por colaboración eficaz, la que buscaba facilitar el acceso de los emprendimientos en vías de formalización a los servicios financieros provenientes del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (Fondemi).

Además se observó la nueva ley general de museos, la ley del retorno del migrante interno con trabajo formal, entre otros.