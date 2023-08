Se busca modificar el artículo N° 35 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regiones (Ley N° 27867) y el artículo 34 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), referidas a contrataciones y adquisiciones locales, facultando a los gobiernos regionales y a la MML a realizar estos acuerdos con los países que Perú tenga suscrito acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC).

Según la sustentación de la iniciativa, existe una serie de brechas de infraestructura en diversos sectores, la cual se debe en gran parte a la poca capacidad de los gobiernos regionales y de la propia comuna limeña para ejecutar su presupuesto, como consecuencia de la rigidez de la Ley de Contrataciones y por la falta de profesionales capacitados a cargo de articular la ejecución del gasto público en proyectos de inversión pública. “Esto origina que los gobiernos regionales y la MML tengan saldos no ejecutados”, apunta.

Con la propuesta -firmada por el alcalde Rafael López Aliaga- se busca permitir los contratos NEC (New Engineering Contracts) para viabilizar e implementar proyectos de inversión en obras públicas de infraestructura con mayor celeridad, eficacia y a menor costo. Asimismo, se establece que los acuerdos G2G que se celebren para contratar bienes, servicios u obras serán no menores a 16,591 UIT (S/ 82.1 millones).

De acuerdo con el Gobierno, bajo el modelo G2G el Estado puede contratar con un Estado extranjero para la adquisición de bienes, contratación de servicios, la ejecución, gestión, desarrollo u operación de proyectos u obras. Una de las características de dicha contratación es que no se rige por las normas peruanas habituales de la contratación estatal, sino, sigue un proceso de selección más rápido que se lleva a cabo directamente entre ambos estados.

Los argumentos

La iniciativa de la MML, pendiente de ser derivada a alguna comisión del Congreso, fue aprobada por el Concejo Municipal Metropolitano el 21 de julio del 2023.

En sus argumentos, la MML señala que si bien los procesos de contratación pública se realizan mediante la Ley de Contrataciones del Estado, ante situaciones especiales o excepcionales, debido a hechos o circunstancias imprevistas, cabe la posibilidad de establecer regímenes especiales debidamente justificados.

Precisa, se puede aplicar procedimientos distintos a los regulados en la normativa de contrataciones públicas, los cuales son regulados en normas de igual jerarquía, como el caso de la Ley N° 30935, que aprobó medidas excepcionales para el desarrollo de los XVII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.

Actualmente no se permite G2G

Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, explicó a Gestión que actualmente los municipios y los gobiernos regionales no pueden realizar acuerdos G2G y por ello el pedido de la MML para permitir dicho mecanismo con rango ley.

A la fecha, precisó, solo pueden ejecutar estos acuerdos los ministerios o proyectos especiales habilitados por norma. En esa línea, indicó que de aprobarse la propuesta de la comuna limeña esta debería aplicarse solo a proyectos de infraestructura de gran envergadura.

“El uso del mecanismo G2G debería ser solo para obras de impacto, es decir, proyectos de por lo menos más de S/ 200 millones, como ampliar la Vía Expresa o el túnel de La Molina”, apuntó.

En ese sentido, consideró que al ser una propuesta de ley, el tiempo que tomará en desarrollarse y luego tener aprobación del pleno del Congreso, dependerá de la voluntad de Parlamento. “Si hay consenso puede ser rápido, pero normalmente demora”, dijo.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) señaló a Gestión que la reciente creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fue motivada para que los grandes y principales proyectos a nivel nacional -y de diversos niveles de gobierno-, sean gestionados por esta nueva entidad, debido a la debilidad institucional que adolece el Estado y que se ha visto reflejada en la baja ejecución de la inversión pública.

“Si se ha creado la ANIN no tendría sentido utilizar los G2G, que deben ser una excepción y no la regla, a nivel de gobiernos subnacionales. Además, en esta modalidad se requiere una contraparte sólida y especializada del lado de la entidad estatal y si existe una debilidad institucional, no existe esta correlación”, afirmó.

Dijo que los gobiernos subnacionales requieren de un fortalecimiento de sus capacidades en todo sentido y un acompañamiento del Gobierno central para los proyectos de inversión en general, por lo cual no tendría sentido que usen este mecanismo.

El riesgo recae sobre todo en los niveles de endeudamiento y de presión a la caja fiscal al querer hacer más obras públicas en las que el Estado asume el financiamiento total, remarca. “Es una amenaza grande para la caja fiscal”, apuntó.

Contraloría alerta

Además del G2G para impulsar sus obras, la MML ya apunta a una emisión de bonos para un paquete de proyectos. La municipalidad busca financiar obras por S/ 4,000 millones con una operación de emisión de bonos sin el aval del Gobierno nacional.

En el informe N° 001-2023-CG/GRLIM, la Contraloría General de la República detalla que “se trata de la operación de endeudamiento interno, sin garantía del Gobierno Nacional, a través de un programa de bonos con garantía de un patrimonio fideicometido titulizado sobre los flujos de recaudo del impuesto del Alcabala e impuesto Vehicular hasta por S/4,000 millones, a un plazo de 20 años, con 5 años de periodo de gracias y amortizaciones trimestrales a ser ejecutado en tres tramos”.

El primer tramo, que se evalúa en el informe, está conformado por 42 proyectos de inversión pública por S/1,008.5 millones.

Sobre el particular, la Contraloría señala que en varios de los 42 proyectos de inversión que se busca financiar tienen aspectos pendientes por concluir, como la disponibilidad de terrenos.

Además, sobre los aspectos financieros, el órgano de control refiere que la MML debe tener en cuenta los criterios y aspectos vinculados a su capacidad de pago de las obligaciones que pretende contratar; observando los ingresos y compromisos durante el periodo de mandato y su proyección para las administraciones futuras, más aún, “si por el tiempo de gracia conseguida en la concertación del endeudamiento supera el periodo de su administración, lo cual significa que dejaría la obligación contraída para ser pagada por las cuatro futuras administraciones”.

