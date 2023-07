El Perú sigue sumando más feriados a su calendario por lo que ya integra el top 10 de los países con más días de descanso en el mundo (feriados y vacaciones), sin contar además los días no laborables en el sector público, permitidos como una suerte de incentivar el turismo interno.

Esto, sin considerar -tampoco- los días de feriado regional o provincial (como el 24 de junio por día de San Juan en la selva), afirma el abogado laboralista Jorge Toyama.

El último 8 de julio se oficializó la ley que crea el feriado del 23 de julio de cada año ¿por qué? Por la conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles.

Este es el segundo feriado que se crea durante el 2023, previamente -en junio- se oficializó el 7 de junio como feriado nacional por la Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Así, ya son 16 días feriados al año que, sumando los 30 días de vacaciones para el Régimen General del Trabajo , Perú cuenta con un total de 46 días ‘libres’.

Nos ubicamos prácticamente solo después de Irán que cuenta con 53 días libres : 27 por vacaciones y 26 por días festivos, relacionados en su mayoría con la religión. Y empatamos con la isla San Marino que también tiene 46 días. Seguido de Yemen (45 días). Andorra (44 días), Bhutan (44 días), Bahrain (44 días), Togo (43 días), Níger (43 días), Madagascar (43 días) y Mónaco (42 días).

Y si solo consideramos los países Latinoamericanos con más feriados , el ranking va así: Argentina con un total de 19, Colombia con 18 días. Después están Puerto Rico y Chile (17 cada uno), tercero hay también un empate entre Bolivia y Perú con 16; mientras que México, Brasil y Venezuela contabilizan entre 13 y 14 días.

Elaboración Gestión con información del MEF.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Perú, advirtió en mayo último que los días no laborales se han incrementado en acumulado en un 25% en solo 2 años, al aumentar de 12 a 16 feriados (en 2021 se incluyó al 9 de diciembre y en 2022 al 6 de agosto como feriados), constituyendo “una tendencia que agudiza las limitaciones del país para atraer inversiones e incrementar el empleo formal”.

En ese línea, ya había advertido que un nuevo feriado implica un impacto significativo en la productividad de las empresas formales con un efecto acumulado potencial en la producción nacional superior al 4% del PBI anual (16 de 365 días al año).

Impacto Laboral

De acuerdo a Toyama, las empresas que operan los días feriados (como las fábricas, agro, minería, construcción, comercio y servicios), deben pagar doble a sus trabajadores que acepten laborar. Se calcula que 4 de cada 5 no opera un feriado por el costo laboral que representa.

“Si no se opera, no hay ingresos. Los trabajadores informales tampoco reciben un sueldo si no laboran. Un independiente si no trabaja tampoco tiene ingresos. Solo las actividades de entretenimiento podrían beneficiarse en parte”, indica.

El docente de Esan, Jorge Guillén, ya había indicado a Gestión, en un artículo anterior, que crear un feriado más en el Perú implica un sobre costo laboral de 10% a 15% más por mes en una empresa mype. “La cifra se eleva si es una gran empresa”, indica.

La Gran Parada Militar ha sido suspendida este año debido a la pandemia de la COVID-19.