La paralización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una falla eléctrica en su pista de aterrizaje habría generado pérdidas que alcanzan los US$ 5 millones, estima la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Las cuantiosas pérdidas fueron sobre todo para los turistas que tuvieron que asumir los gastos correspondientes a haberse quedado varados en los aeropuertos.

Según indica Canatur, este monto podría haber sido gastado por los 10,000 turistas que habían planeado viajar el último domingo y no lograron llegar a sus destinos en la fecha prevista.

De esos 10,000 pasajeros afectados, 6,500 eran nacionales y los otros 3,500 internacionales, con lo cuales el sector tendría el mayor volumen de pérdidas pues se calcula que los turistas gastan cerca de US$ 95 o S/ 323 diarios durante su estadía en el Perú.

Cabe precisar que, de acuerdo con el gremio, este estimado aún no tiene en cuenta otros costos relacionados difíciles de calcular, a lo cual también se suma el daño reputacional que sufre al país con esta situación.

Esta no es la primera vez que se reporta un escenario en el que miles de pasajeros no pudieron viajar en su fecha prevista. Como se recuerda, en abril del 2022 se generaron pérdidas de S/ 10,000 millones debido a que 10,000 pasajeros no lograron viajar por la huelga de operadores aéreos.

También te puede interesar

1) Fiscalía abre investigación preliminar contra Corpac por cortocircuito en Jorge Chávez

2) Aspec: Corpac podría ser sancionada hasta con 450 UIT por falla eléctrica en aeropuerto

3) Congreso: presentan segunda moción de interpelación contra Raúl Pérez Reyes

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.