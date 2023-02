Las exportaciones mineras peruanas en el año 2022 fueron de US$ 37,711 millones, lo que reflejó una caída de 5% con relación al 2021 (US$ 39,680 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La SNMPE explicó que este descenso registrado en las exportaciones mineras se debió al menor valor de los envíos de todos los metales con excepción del zinc.

En el año 2022 -anotó- el valor exportado del cobre se redujo en US$ 1,100 millones, el hierro en US$ 483 millones y plomo en US$ 268 millones, los cuales se vieron afectados por los menores precios de exportación.

En ese sentido, añadió que las exportaciones cupríferas en el 2022 fueron de US$ 19,598 millones, cifra que representó un descenso de 5.3% respecto al año 2021 (US$ 20,698 millones).

En tanto, las exportaciones auríferas al cierre del año pasado ascendieron a US$ 10,114 millones, lo que significó apenas una reducción de 0.1% con relación al 2021 (US$ 10,121 millones).

En diciembre último -agregó- las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 3,415 millones, lo que implicó una caída de 5.8% respecto a similar mes del 2021 (US$ 3,625 millones).

Detalló que las exportaciones de cobre sumaron US$ 1,924 millones en diciembre 2022, cifra que significó una disminución de 3.7% con relación a similar mes del año 2021 (US$ 1,997 millones).

Por su parte, las exportaciones de oro llegaron a US$ 809 millones en diciembre 2022, lo que representó un descenso de 4.4% con relación a similar mes del 2021 (US$ 846 millones).