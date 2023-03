El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-Adex), Edgar Vásquez, proyectó hoy que la feria Expoalimentaria 2023 generaría negocios por más de US$ 320 millones.

Además, indicó que el mundo superó los 8,000 millones de habitantes en el 2022, por lo que se espera un aumento continuo en la importación de alimentos.

“En el 2022, el comercio de alimentos creció 7%, principalmente las frutas y vegetales, cereales y preparaciones, carnes, pescado, crustáceos y otros”, dijo.

Para este año, se estima que las importaciones mundiales de alimentos seguirán expandiéndose a un ritmo de 5%, por lo que se seguirá observando oportunidades relevantes en el mercado de alimentos a nivel global, que se deben aprovechar, comentó.

Vásquez comentó que algunas tendencias del consumidor global como los alimentos orgánicos, cuyas ventas de este año, a nivel mundial, podrían rondar los US$ 294,000 millones; los vegetales por US$ 160,000 millones, y los que tienen sabores naturales (evitando los colorantes y saborizantes artificiales) US$ 18,000 millones.

Asimismo, mencionó que a nivel mundial, se incrementan las hectáreas de cultivos orgánicos, resaltando por continentes: Asia, África, Europa y América Latina.

Cabe mencionar, que en la región el Perú es uno de los principales junto a Brasil y México con medio millón de hectáreas orgánicas certificadas y más de 110,000 agricultores orgánicos (Perú), mencionó en la presentación de la 15° Expoalimentaria 2023.

Por otro lado, el director de CIEN-Adex señaló que aún existe un enorme potencial en la Unión Europea, que en el 2022 importó alimentos y bebidas por US$ 242,000 millones. “Perú es su proveedor 13 a nivel mundial (2.6% de representación)”, indicó.

Estados Unidos (EE.UU.) también los importó por US$ 209,000 millones res, siendo el Perú su proveedor 15 (1.1% del total), y en el caso de China (US$ 138,000 millones), el país ocupó el puesto 28 (0.7%) en su ranking de suministradores, refirió.

“El año pasado Perú fue el primer exportador global de arándanos, uvas, quinua y espárragos frescos; el segundo de pota, paltas, nueces amazónicas, espárragos en conserva y alcachofas en conserva; y el tercero de conchas de abanico, capsicum entero, kion, palmitos en conserva, mango congelado y mandarinas wilkings”, detalló Vásquez.

