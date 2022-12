Jeff Contreras Soto, presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur) de Amazonas, dijo a gestion.pe que no esperaban un flujo de visitas ‘tan crítico’ para este año debido al cierre de Kuélap.

“Después de la pandemia nuestras proyecciones nos llevaban a pensar que la recuperación se estaba dando; sin embargo, el colapso de la muralla sur de Kuélap y su cierre produjo una caída abismal en el flujo de visitantes. Tal es así que este año, según cifras oficiales, el flujo de visitantes no pasa de 35 mil; esto viene a ser la tercera parte de las cifras que teníamos años anteriores”, precisó.

“Kuélap es el principal ícono de la región y está en todos los paquetes turísticos que se venden, es uno de los atractivos por lo que visitan la región y luego complementan con otros destinos que tenemos. El próximo gobierno regional nos ha mencionado de sus planes y eso nos da la esperanza que tendremos una institución más involucrada el cual permita la reactivación del turismo y la recuperación más rápida del santuario”, sostuvo.

Amazonas: nuevos recursos

De acuerdo con el representan gremial, Amazonas es una región en crecimiento, “si bien tenemos recursos potenciales recién estamos en crecimiento comparativamente con las otras regiones. La afluencia de visitantes se concentran en Gocta, Karajilla y la caverna de Quiocta. Tres destinos que son de interés de los turistas nacionales y extranjeros, pero que sin Kuélap en la oferta ha provocado un impacto. Kuélap ha condicionado que baje el flujo de visitas”.

“La estadía en Gocta se mantiene, pero el flujo de visitantes ha bajado. Por ello, los precios se van a mantener, pero para atraer los visitantes a la región”, agregó.

En ese sentido, Contreras Soto dijo que están tratando de impulsar otros recursos (actividades). “Ahora buscamos contener el poco flujo de visitantes para que no siga cayendo, y estamos diversificando con Cambolín, el sitio arqueológico de Yalape y el complejo arqueológico de Macro, que están alrededor de Kuélap. Las agencias están tratando de llevar a sus visitantes”.

En cuanto a los precios de los paquetes turísticos aseguró que estos no subirían, “este es un compromiso con el sector privado. Vamos a lanzar ofertas, campañas de promoción, descuentos para hacer mucho más atractivo la promoción de la actividad”.

Ucayali

Giovanna Vega Vásquez, presidente de Caretur Ucayali, señaló a gestion.pe que este 2022 lucharon por la reactivación del turismo en la región. Y es que, si bien el número de visitantes fue mayor al 2021, la cifra se ubica por debajo de las expectativas proyectadas. “Estamos por debajo de lo que esperábamos recibir, a doble dígito por debajo”.

Según dijo, el sector privado ha hecho lo posible para afianzar el sector en la región, pero lamentablemente no contaron el apoyo de las autoridades, como en el caso de la Dircetur y el gobierno regional, “que poco o nada han hecho por seguir desarrollando y promover la actividad turística”.

“He tratado de sacar una cita con el gobernador regional para ver qué acciones se pueden tomar, porque la Dircetur (Dirección de Comercio Exterior y Turismo) no ha contado con las personas que conozcan el sector y por lo tanto no se hizo mucho. Lo que hicimos como gremio, antes de las elecciones, fue conversar con los candidatos para que pongan a gente idónea, que conozca y haga gestión para que se pueda articular con el Mincetur. Esperemos que ahora se coloque a un profesional del sector”, comentó.

Nuevos productos turísticos

Vega Vásquez mencionó a gestion.pe que están trabajando en el desarrollo de nuevos productos turísticos para ampliar el abanico de opciones.

“Lo que tenemos en Pucallpa es recorrido por la Laguna de Yarinacocha, la catarata del Velo de la Novia; pero hay otro tipo turismo que se puede hacer como el gastronómico por los insumos amazónicos que atrae al público nacional y extranjero; y de otro lado hacer agroturismo, para de esas manera, trabajar con el sector agrario y ellos puedan vender a mejores precios los productos regionales, que se usan en los restaurantes”, resaltó.

Según adelantó la representa gremial, ambas propuestas esperan lanzar el próximo año, con lo que esperarían crecer en número de visitas entre 30% y 40%.

“Pucallpa, comparada con otras regiones, es cara; por lo que los operadores hacen esfuerzos por mantener las tarifas fijas, porque si las elevamos los turistas se asustan. No podemos incrementar los precios al menos hasta abril. Tenemos que mantener los precios para captar visitantes con ofertas y promociones porque ya se nos viene el invierno y temporada de lluvias en enero, febrero y marzo que son complicados”, indicó.