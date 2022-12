En dialogo con gestion.pe el vicepresidente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), Sergio Rivas, indicó que a la fecha ha generado la suspensión y anulación de reservas de hoteles de hasta un 50% y si la situación no mejora, el peor escenario es regresar a los números que se llegaron en pandemia, con una afectación de 70% y 80%.

El último fin de semana, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, reconoció el impacto de estas protestas en el sector turismo y precisó que esta industria está al 25% de lo que era antes de la pandemia del coronavirus. Así, dijo que se alista un plan para adoptar medidas concretas a favor del turismo.

En ese sentido, Rivas planteó que este plan pueda considerar dos medidas específicas, siendo la primera, la postergación del pago del Impuesto a la Renta (IR) o reducción de la tasa del régimen general, que hoy se ubica en 30%.

“Lo que debería (el Gobierno) es reconsiderar el tema del Impuesto a la Renta a las empresas del sector turismo, si no es exoneración, descuentos significativos porque definitivamente el sector está muy afectado. Lo que ha sucedido en la última semana nos está llevando a un mes desastroso de reservas , inclusive que está llevando a la cancelación de reservas hasta en enero y febrero del 2023, y no son solo postergaciones que de alguna manera en algo alivia, sino, anulaciones de muchas reservas del extranjero. Esto es sumamente grave y si el Gobierno no toma acciones inmediatas van a ver varias empresas, sobre todo las más pequeñas, que van a cerrar”, sostuvo Rivas, quien también es Gerente de Operaciones de Hoteles Costa del Sol.

Otra medida, según dijo, es la reducción del IGV para las empresas del sector turismo , la cual incluye a los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos, artesanos, entre otros.

Rivas recordó que si bien el Congreso decidió reducir el IGV el 18% a 8% para restaurantes y hoteles hasta el 2024, esta medida solo aplica para las micro y pequeñas empresas; por lo que ante esta coyuntura, se debería aplicar a todas las empresas, sin importar el tamaño.

“La reducción del IGV permitirá tener un poco más de liquidez y por otro lado, también se podría optar por la recuperación del IGV de manera rápida. Cuando se hacen inversiones se tiene mucho IGV acumulado, entonces que (el Gobierno) permita recuperar este IGV para poder seguir invirtiendo”, sostuvo.

Reactiva y promoción del turismo

Por su parte, Juan Stoessel, director de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) y director general de Casa Andina, explicó a gestion.pe que los últimos días del mes de diciembre son los más importantes para el turismo receptivo porque hay una temporada alta que permite hacer caja para pasar la temporada baja, que son los meses de enero y febrero.

“Este año no se va a tener (caja) por las cancelaciones. Las empresas deben de seguir pagando sus obligaciones de todo tipo, desde pagar servicios, colaboradores, al banco hasta el programa Reactiva Perú . No sé como lo van a hacer porque han estado todos estos días sin negocio”, dijo.

Precisamente, dijo que una de las medias que puede considerar el MEF en su plan es ampliar los plazos de pago del programa Reactiva Perú para las empresas del sector turismo o crear un nuevo programa Reactiva solo para para este sector.

Cabe recordar que el programa Reactiva fue lanzado durante la pandemia para facilitar el acceso de las empresas a capital de trabajo y así puedan cumplir con el el pago de sus obligaciones de corto plazo con los trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

“La mayoría de empresarios de turismo recién están empezando a pagar (los préstamos de) Reactiva Perú, entonces sería aplazar (los pagos), darle un respiro a los empresarios, de lo contrario, van a terminar de cerrar realmente el resto de negocios. Debe de haber una ayuda económica a todo el sector afectados, dependiendo del tamaño de la empresa”, apuntó.

Otra medida a implementar, sugirió, es la promoción audaz y clara de los destinos turísticos en Perú, a través de la cual se invite nuevamente a los extranjeros para que viajen a nuestro territorio. Y es que según recordó, a raíz de las protestas, diversas embajadas de países extranjeros enviaron alertas a sus connacionales para no viajar a Perú.

Consideró que Promperú debe impulsar los destinos turísticos y señaló que el nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Luis Fernando Helguer, ha mostrado interés por esta reactivación en la promoción de destinos turísticos.

“(El nuevo ministro) la tiene clarísima y ya ha salido a decir que se tiene que hacer un campaña mucho más audaz e importante porque no solo estamos saliendo de la pandemia, sino que ahora tenemos un problema de imagen terrible. Lo que hay que hacer es terminar de ordenar el país e inmediatamente hacer una promoción de los destinos”, concluyó.